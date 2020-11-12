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"Делюсь с вами рецептом": Анна Седокова призналась, что делает ее счастливой

Знаменитость порадовала фанатов смелым образом

сегодня, 18:53
Автор:

Любовь Блажко

Бывшая участница группы "ВИА гра" не перестает приятно удивлять своих поклонников. На этот раз она опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась рецептом незабываемых выходных. 

"Делюсь с вами рецептом": Анна Седокова призналась, что делает ее счастливой

Анна Седокова. Фото: muz-tv.ru

"Новая реальность – не повод впадать в уныние! Никто не украдет праздник, если он внутри нас… В душе! А вы о чем подумали? Делюсь с вами рецептом счастья на ближайший уикенд. Вкусная еда, хорошая компания и газированные напитки. Много. Естественно, с градусами", — написала певица. 

На фотографии звезда позирует в платье с леопардовым принтом, которое она дополнила тонким черным поясом. Также она одела черные солнцезащитные очки и замшевые ботфорты коричневого цвета. 

Фанаты сразу же оценили эффектный образ знаменитости, написав под постом множество приятных комментариев.

"Анна, что за платье!", — написала sannet02.

"Если еда и напитки не вопрос, где взять хорошую компанию?", — поинтересовался solbonmynkyev.

"Анюта, я вас обожаю", — пишет angelmarija.

"Аня, вы шикарны!", — добавила natalikurcheva. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Анна Седокова призналась, почему так быстро вышла замуж. Она рассказала, что же послужило причиной такого поспешного брака. И нет, это не беременность, как подумали многие поклонники звезды. На самом деле Седокова и Янис быстро заключили брак, чтобы вместе путешествовать. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHfkF6IAaMV/
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