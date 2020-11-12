"Делюсь с вами рецептом": Анна Седокова призналась, что делает ее счастливой

Язык
Coinspot 12.11.2020
BTC/USD
15987.04
ETH/USD
454.00
LTC/USD
58.73
НБУ 12.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Бывшая участница группы "ВИА гра" не перестает приятно удивлять своих поклонников. На этот раз она опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась рецептом незабываемых выходных.
Анна Седокова. Фото: muz-tv.ru
"Новая реальность – не повод впадать в уныние! Никто не украдет праздник, если он внутри нас… В душе! А вы о чем подумали? Делюсь с вами рецептом счастья на ближайший уикенд. Вкусная еда, хорошая компания и газированные напитки. Много. Естественно, с градусами", — написала певица.
На фотографии звезда позирует в платье с леопардовым принтом, которое она дополнила тонким черным поясом. Также она одела черные солнцезащитные очки и замшевые ботфорты коричневого цвета.
Фанаты сразу же оценили эффектный образ знаменитости, написав под постом множество приятных комментариев.
"Анна, что за платье!", — написала sannet02.
"Если еда и напитки не вопрос, где взять хорошую компанию?", — поинтересовался solbonmynkyev.
"Анюта, я вас обожаю", — пишет angelmarija.
"Аня, вы шикарны!", — добавила natalikurcheva.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости