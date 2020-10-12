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Дэниел Крейг дал забавный совет новому Джеймсу Бонду

Дэниел Крейг для себя поставил точку в истории про Бонда

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Недавно стало известно о том, что премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда под названием "Не время умирать" снова перенесли. Исполнитель главной роли 52-летний Дэниел Крейг прокомментировал такое решение кинокомпаний, и дал забавный совет актеру, который после него заступит на пост и станет новым Бондом. 

Дэниел Крейг дал забавный совет новому Джеймсу Бонду

Дэниел Крэйг | reddit

На днях Дэниел принял участие в вечернем шоу Джимми Фэллона, с которым обсудил предстоящий блокбастер. Актер рассказал, что новый фильм об агенте 007 хотят выпустить на большие экраны в один день по всему миру, но пока это сделать невозможно из-за пандемии коронавируса. Знаменитость надеется, что 2 апреля 2021 года зрители наконец-то смогут посмотреть эту киноленту и насладиться его игрой, ведь в образе Джеймса Бонда, он будет последний раз.

Дэниел Крейг обратился к актеру, который займет его место в "бондиане" и попросил его не облажаться, потому что это прекрасный и замечательный проект.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новым Бондом может стать голливудский актер Том Харди, известен такими фильмами как "Веном" и "Легенда".


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