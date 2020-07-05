«Девушка Бонда» Ольга Куриленко показала себя без макияжа

Borja B. Hojas, Getty Images

Популярная французская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, наиболее известна по роли "девушки Джеймса Бонда" в фильме "Квант милосердия", показала, как наслаждается летом и порадовала подписчиков новой фотографией. На своей странице в Instagram актриса опубликовала кадр на яхте, продемонстрировав естественную красоту.

Знаменитость выбрала для отдыха синее длинное платье с принтом, а волосы собрала в пучок. Ольга не стала рассказывать поклонникам, где и с кем проводит выходные, но на фотографии можно разглядеть живописные скалы и горы. Свой кадр актриса подписала так: "Enjoying the moment".

Актриса относится к тем знаменитостям, которые не стесняются демонстрировать свою естественную красоту, поэтому она часто в социальных сетях позирует без макияжа. Впрочем, поклонникам это только нравится, ведь они засыпают модель приятными комплиментами.

Напомним, недавно эпатажная американская певица Леди Гага показала, как выглядит без макияжа и ее сложно узнать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Настя Каменских продемонстрировала свою естественную красоту





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