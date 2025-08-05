Девушка запустила OnlyFans на свое 18-летие: она шокировала рекордон суммой, которую заработала

Популярная еще с детства американская интернет-знаменитость Lil Tay (Лил Тей) начала карьеру на OnlyFans буквально через минуту после достижения своего совершеннолетия. Всего через три часа после открытия профиля на OnlyFans девушка заработала более миллиона долларов.

Lil Tay. Фото из открытых источников

3 августа Lil Tay рассказала своим 2,3 миллиона подписчиков, что по достижении своего совершеннолетия она запустит свою страницу на платформе для взрослого контента OnlyFans.

"В ночь своего 18-летия через минуту после полуночи я приступила к работе", – написала Lil Tay.

Позже девушка 2007 года рождения в своих соцсетях опубликовала видео с первыми итогами того, сколько ей удалось заработать на OnlyFans.

"1 миллион долларов за несколько часов. Я до сих пор самая молодая, кто делает это для всех взрослых ненавистников, которые ненавидят меня с девяти лет, посмотрите на меня сейчас", — говорилось в ее видео.

Для подтверждения Лил Тей опубликовала скриншот своего заработка, на котором было показано 1 024 298 долларов, а в сообщении было написано: "Неплохо как для трех часов. Мы побили, черт возьми, рекорд OnlyFans".

Лил Тей заработала миллион на OnlyFans

Кто такая Lil Tay

Lil Tay стала известна когда ей было всего 9 лет. В быстро ставших вирусными видео девочка вызывающе демонстрировала богатство, ругалась матом и публично унижала критиков. За ее образом стоял старший брат, управлявший контентом, а роскошные локации для съемок были жильем клиентов матери, работавшей агентом по недвижимости. В 13 лет она переехала в Лос-Анджелес, где начала строить музыкальную карьеру.

Lil Tay

В 2023 году в Instagram-аккаунте Lil Tay неожиданно появилось сообщение о ее смерти и смерти ее брата, что вызвало волну сострадания среди фанатов и публичных лиц. Но уже вскоре Лил Тей опровергла информацию, заявив, что ее аккаунт якобы был сломлен. Этот инцидент снова усилил интерес к скандальной Лил Тей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 20-летняя девушка шокировала всех, когда рассказала, сколько заработала за год на OnlyFans.

Также "Комментарии" писали, что популярная модель Бонни Блу получила вечный бан на OnlyFans.