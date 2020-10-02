"Добрее человека не существует": сестра Макса Барских рассказала, в каких они сейчас отношениях

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Любовь Блажко
В сентябре украинский артист выступил в Киеве, дав безопасный сольный концерт. А за кулисами его ждала родная сестра Оксана, которая в одном из своих интервью рассказала, какие у нее отношения с братом. Об этом пишет издание segodnya.
Макс Барских. Фото: viva.ua
Оксана рассказала, что она активно сотрудничает с Максом, а также является администратором его близкой подруги Маши Романовой. Она отметила, что именно благодаря Барских переехала в столицу.
Ранее в своих интервью артист признался, что пока не готов заводить семью, потому что плотный график пока что не дает такой возможности. А он хочет видеть своих детей каждый день и наблюдать, как они растут, а не пропускать эти важные моменты. Именно поэтому статус холостяка его вполне устраивает на данный момент.
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