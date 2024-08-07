Дочь бывшего президента попала в опасность и просит о помощи

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, Виталина Ющенко, поделилась с поклонниками в Instagram, попавшим в очень неприятную ситуацию. Ее дважды укусил шершень, которую считают опасным насекомым.

Виталина Ющенко (фото из открытых источников)

На своей странице Виталина попросила совета у подписчиков:

"Меня укусил шершень дважды (какие советы?)".

Она отметила, что чувствует онемение в местах укусов и добавила, что ее отец еще с детства предупреждал об опасности, которую несут эти насекомые.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский певец Владимир Дантес вместе с коллегами по сцене создал группу Badstreet boys. Они снимают музыкальные клипы с каверами на всемирно треки и дают концерты с одной целью: собрать как можно больше для украинских защитников.

Сегодня Badstreet boys в социальных сетях объявили о новом сборе на дроны и автомобили для наших воинов. Обычно они выпустили клип с юмористическим текстом. В этот раз — на трек сэра Элтона Джона и группы Blue "Sorry Seems to Be the Hardest Word". Для привлечения большего количества донатов коллектив не только очаровал фанаток своей харизмой, но и пригласил для съемки клипа легендарную личность в Украине — на фортепиано им подыгрывал третий президент Украины Виктор Ющенко. Виктор Андреевич очень органично вписался в группу. Поклонники в комментариях отмечают, что это мощная коллаборация, которая привлекает внимание к благотворительной инициативе Badstreet boys и как музыкального коллектива, и как волонтеров. К тому же, экспрезидент пообещал разыграть среди тех, кто задонатит от 100 грн и выше, баночку меда из личной пасеки.

