logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Дочь бывшего президента попала в опасность и просит о помощи
commentss НОВОСТИ Все новости

Дочь бывшего президента попала в опасность и просит о помощи

Виталина Ющенко почувствовала онемение от укуса шершня

сегодня, 22:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, Виталина Ющенко, поделилась с поклонниками в Instagram, попавшим в очень неприятную ситуацию. Ее дважды укусил шершень, которую считают опасным насекомым.

Дочь бывшего президента попала в опасность и просит о помощи

Виталина Ющенко (фото из открытых источников)

На своей странице Виталина попросила совета у подписчиков:

"Меня укусил шершень дважды (какие советы?)".

Она отметила, что чувствует онемение в местах укусов и добавила, что ее отец еще с детства предупреждал об опасности, которую несут эти насекомые.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский певец Владимир Дантес вместе с коллегами по сцене создал группу Badstreet boys. Они снимают музыкальные клипы с каверами на всемирно треки и дают концерты с одной целью: собрать как можно больше для украинских защитников.

Сегодня Badstreet boys в социальных сетях объявили о новом сборе на дроны и автомобили для наших воинов. Обычно они выпустили клип с юмористическим текстом. В этот раз — на трек сэра Элтона Джона и группы Blue "Sorry Seems to Be the Hardest Word". Для привлечения большего количества донатов коллектив не только очаровал фанаток своей харизмой, но и пригласил для съемки клипа легендарную личность в Украине — на фортепиано им подыгрывал третий президент Украины Виктор Ющенко. Виктор Андреевич очень органично вписался в группу. Поклонники в комментариях отмечают, что это мощная коллаборация, которая привлекает внимание к благотворительной инициативе Badstreet boys и как музыкального коллектива, и как волонтеров. К тому же, экспрезидент пообещал разыграть среди тех, кто задонатит от 100 грн и выше, баночку меда из личной пасеки.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости