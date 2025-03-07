Дочь бывшего президента Украины показала редкое фото взрослой дочери

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Лиля Воробьева
Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.
Виталина Ющенко с отцом (фото из открытых источников)
В своем Instagram-блоге она поделилась нежными словами для Доменики и опубликовала ее фотографию.
Она также пообещала всегда быть рядом.
Стоит отметить, что Доменика имеет изысканный вкус – она предпочитает натуральный мех, аксессуары класса "тяжелый люкс" и сумки люксовых брендов. Кроме того, 25-летняя внучка Ющенко обожает отдых в самых престижных местах – Париже, Каннах и Монте-Карло.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь бывшего украинского президента попала под ракетный удар по Киеву. Утро 20 декабря стало очередным трагическим днем для Киева, когда столица Украины испытала мощную ракетную атаку со стороны страны-агрессора. Обломки ракет упали в нескольких районах города, повлекшие разрушения и жертвы. Были повреждены дома, офисные помещения, автомобили, а в местах падения обломков вспыхнули пожары.Среди очевидцев этого террористического акта оказалась Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко. В своем блоге в Instagram она поделилась пережитым, опубликовав кадры момента, когда дорога перед ее автомобилем загорелась после взрыва.
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