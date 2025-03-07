Дочь бывшего президента Украины показала редкое фото взрослой дочери

Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.

Виталина Ющенко с отцом (фото из открытых источников)

В своем Instagram-блоге она поделилась нежными словами для Доменики и опубликовала ее фотографию.

"Доченька, сегодня наш особый день – твой 25-й День рождения! Ты стала взрослой, сильной, мудрой, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой, моим нежным ангелочком, которого я люблю всем сердцем", – написала Виталина.

Она также пообещала всегда быть рядом.



"Знай, моя дорогая, что я всегда поддержу, помогу и разделю с тобой любой момент – радостный или сложный. Моя любовь к тебе не имеет предела, а моя поддержка будет с тобой до последнего дыхания. С Днем рождения, мое сердечко! С любовью навсегда твоя мама",- написала она.

Стоит отметить, что Доменика имеет изысканный вкус – она предпочитает натуральный мех, аксессуары класса "тяжелый люкс" и сумки люксовых брендов. Кроме того, 25-летняя внучка Ющенко обожает отдых в самых престижных местах – Париже, Каннах и Монте-Карло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь бывшего украинского президента попала под ракетный удар по Киеву. Утро 20 декабря стало очередным трагическим днем для Киева, когда столица Украины испытала мощную ракетную атаку со стороны страны-агрессора. Обломки ракет упали в нескольких районах города, повлекшие разрушения и жертвы. Были повреждены дома, офисные помещения, автомобили, а в местах падения обломков вспыхнули пожары.

Среди очевидцев этого террористического акта оказалась Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко. В своем блоге в Instagram она поделилась пережитым, опубликовав кадры момента, когда дорога перед ее автомобилем загорелась после взрыва.

Виталина рассказала, что как раз увезла детей на вокзал, когда рядом с ее машиной раздался первый взрыв. Мощная волна подбросила автомобиль, сирены машин заполонили пространство, а стекло, обломки построек и пепел засыпали близлежащую территорию. К счастью, она осталась невредимой физически, однако моральное состояние требует времени для восстановления.