Дочь Илона Маска хочет убежать из США: причиной стала победа Трампа

Трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон заявила, что покинет Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах. По ее словам, это связано не только с политикой, которую планирует принять Трамп в отношении трансгендерных людей, но и окружение, которое поддерживает такие действия будущего президента США.

Дочь Илона Маска хочет уехать из США. Фото из открытых источников

После победы Трампа Вивиан Уилсон написала в Threads о желании покинуть США.

"Я думала об этом некоторое время, но вчера это подтвердилось для меня. Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах", – пишет Уилсон.

Дочь Маска также подчеркнула, что Трамп будет у власти всего четыре года, однако именно американское общество избрало его, как президента, оказывающего давление на трансгендерных людей.

"Даже если он будет занимать должность всего 4 года, даже если законы против транссексуалов волшебным образом не состоятся, добровольно проголосовавшие за это люди в ближайшее время никуда не исчезнут", — объясняет Уилсон.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что изменит гендерную политику и введет ограничения, в частности, запретит использовать средства людям, которые соответствуют их гендерной идентичности.

Сам Маск заявил, что Вивиан Уилсон была "убита вирусом пробужденного разума". Кроме того, по словам миллиардера, разрешения, которые дали согласие Уилсон изменить пол, были подписаны через "обман". Сама же дочь Маска ответила на заявления отца назвав его "самовлюбленным", "холодным" и человеком, который "очень быстро сердится".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск дал свой краткий прогноз о том, что ждет мир благодаря победе Трампа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о том, что Илон Маск пообещал подарить ребенка одной из известных звезд.