Дочь Илона Маска хочет убежать из США: причиной стала победа Трампа

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Slava Kot
Трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон заявила, что покинет Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах. По ее словам, это связано не только с политикой, которую планирует принять Трамп в отношении трансгендерных людей, но и окружение, которое поддерживает такие действия будущего президента США.
Дочь Илона Маска хочет уехать из США. Фото из открытых источников
После победы Трампа Вивиан Уилсон написала в Threads о желании покинуть США.
Дочь Маска также подчеркнула, что Трамп будет у власти всего четыре года, однако именно американское общество избрало его, как президента, оказывающего давление на трансгендерных людей.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что изменит гендерную политику и введет ограничения, в частности, запретит использовать средства людям, которые соответствуют их гендерной идентичности.
Сам Маск заявил, что Вивиан Уилсон была "убита вирусом пробужденного разума". Кроме того, по словам миллиардера, разрешения, которые дали согласие Уилсон изменить пол, были подписаны через "обман". Сама же дочь Маска ответила на заявления отца назвав его "самовлюбленным", "холодным" и человеком, который "очень быстро сердится".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск дал свой краткий прогноз о том, что ждет мир благодаря победе Трампа на выборах в США.
Также "Комментарии" писали о том, что Илон Маск пообещал подарить ребенка одной из известных звезд.
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