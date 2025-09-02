Дочь известного певца разыскивают в России: что произошло

Дочь российского певца Валерия Меладзе, так и не озвучившего свою позицию по войне России против Украины, разыскивают судебные приставы из-за задолженности по автомобильным штрафам.

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

По данным пропагандистских российских медиа, Арина Меладзе просрочила оплату ряда штрафов.

"Что касается Арины Меладзе, открыто исполнительное производство ФССП. Основанием стал штраф с 1 июня, когда она на красном Mercedes GLA превысила скорость и была оштрафована на 750 рублей", – сообщили в СМИ.

Всего у Арины Меладзе было 153 штрафа, однако осталось шесть небольших по сумме.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын российского певца отказался от своего отца . Старший сын российского певца Олега Газманова, известного своими пропутинскими взглядами, Филипп Газманов решил сменить свою фамилию, отказавшись от родительской. Теперь в документах он числится под девичьей фамилией своей матери – Муравьев.

Как сообщают российские СМИ, семья Олега Газманова не комментирует решение Филиппа. Единственным, кто высказался по этому поводу, был его старший брат Родион Газманов. Отвечая на вопросы журналистов, он эмоционально отреагировал, обвинив их в излишнем любопытстве.

"Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал, не у того, кто это сделал, — это неинтересно. Это может быть интересно обывателю, но при этом абсолютно грязно и вульгарно. Зачем вы интересуетесь мнением человека, который может не знать, почему это произошло? Да даже если я об этом знаю, то не буду с вами делиться. мне", – резко заявил Родион.

