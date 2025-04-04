Дочь Майкла Джексона имеет более 80 татуировок: как она выглядит сегодня

27-летняя дочь легендарного Майкла Джексона Пэрис Джексон известна не только как певица, модель и актриса, но и как настоящая поклонница татуировок. Сегодня ее тело украшают более 80 рисунков, каждый из которых имеет особое значение или историю.

Пэрис Джексон. Фото: Alamy

Пэрис Джексон начала делать татуировки еще в подростковом возрасте. Некоторые из них она набивала самостоятельно, рассказывая, что этот процесс стал для нее своеобразной терапией. В 2018 году, когда на ее теле уже было около 50 татуировок, она даже решилась на фотосессию, в которой временно их скрыла. Но в конце концов татуировки стали неотъемлемой частью ее стиля.

Среди ее самых известных татуировок – дух богини любви в гаитянской мифологии, изображение Led Zeppelin, обложка альбома Dr. Feelgood группы Mötley Crüe, а также Мандала.

Пэрис Джексон сделала тату в честь Mötley Crüe на внутренней части губы в 18 лет

У Пэрис есть по крайней мере девять татуировок, посвященных своему покойному отцу. Одна из самых выдающихся – слово Applehead на ноге, которое было нежным прозвищем Майкла Джексона среди его близких. Также она сделала татуировку с фрагментом обложки его культового альбома Dangerous (1991), изображающим глаза певца.

Тату Пэрис Джексон в честь отца

Хотя большинство татуировок Пэрис выполнены черными чернилами, но она не боится экспериментировать. Она имеет несколько цветных татуировок, включая изображение подсолнечника на руке и акварельного дракона на бицепсе. В 2021 году вместе с моделью Карой Делевинь они сделали одинаковые розы на внутренней стороне рук.

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , © parisjackson / Instagram

В 2024 году Пэрис Джексон повторила свой трюк многолетней давности и временно скрыла все свои 80 татуировок на церемонии Grammy.

Пэрис Джексон скрыла свои тату. Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Помимо музыки, Пэрис активно работает в индустрии моды. В 2017 году она подписала контракт с IMG Models и появилась на обложках таких глянцевых изданий как Harper's Bazaar, Vogue и L'Uomo. В 2025 году она стала лицом L'Officiel и Harper's Bazaar Taiwan.

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