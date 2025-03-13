Дочь певицы, изменившей Украине, не пришла на свадьбу матери на Мальдивах: что произошло

13 марта стало известно, что певица Ани Лорак, которая после начала войны продолжает жить в России, вышла замуж за инструктора по йоге Исаака Вижраку. Муж переехал к ней из Испании.

Свадьба Ани Лорак (фото из открытых источников)

Как сообщила Лорак в интервью российским СМИ, на состоявшейся на Мальдивах церемонии не было ее 13-летней дочери Софии, родившейся в браке с Муратом Налчаджиоглу. Певица объяснила это тем, что ребенок занят учебой.

В то же время ранее сообщалось, что София в последнее время находится в Турции со своим отцом, в то время как учебное заведение, в котором она получает образование, расположено в России.

Лорак уточнила, что свадьба прошла еще 14 февраля, однако пара решила не афишировать событие.

Она также вспомнила свою первую свадьбу, на которой присутствовало 200 гостей, и отметила, что многие радовались не за нее, а за возможность быть на статусном мероприятии. На этот раз праздник был организован для семьи, а на самой церемонии были только она и Исаак.

"С нами были родные. Нас приехали поддержать мой брат и дочь Исаака", – рассказала певица.

Кроме того, Лорак и Вижраку признались, что официально расписались еще в сентябре прошлого года в Испании, но держали это в секрете.

Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне. Мы этого события ждали всю жизнь и потому относились к этому очень трепетно", — отметили они.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что избранник Лорак – испанец, позиционирующий себя как "африканский шаман" и занимающийся йогой и массирующими практиками . Известно, что у него двое детей от предыдущих отношений. Познакомился с Лорак на Ибице, когда, по его словам, она "искала баланс". В 2023 году пара официально заявила о своих отношениях, а на день рождения певицы Вижраку сделала ей предложение.