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Дочь Пугачевой окончательно отказалась от РФ и ее традиций (ВИДЕО)

Кристина Орбакайте празднует Рождество

27 декабря 2024, 22:50
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Лиля Воробьева

Российская певица Кристина Орбакайте, переехавшая жить в США и отказавшаяся от выступлений в стране-агрессорке России, показала, как она с дочерью Клавдией посетила церковь на Рождество.

Дочь Пугачевой окончательно отказалась от РФ и ее традиций (ВИДЕО)

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

В своем Instagram Орбакайте поделилась видео из церкви, на котором звучал "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича. По всей вероятности, артистка окончательно отказывается от российских традиций, ведь в РФ Рождество празднуют 7 января.

"Девушки-католички. Счастливого Рождества", – написала Кристина в описании к видео.

Фанаты звезды быстро отреагировали на публикацию, высказав свое мнение. Также мама Орбакайте Алла Пугачева поставила лайк под видео.

"Это песня украинского композитора Николая Леонтовича",

"Это всего-навсего ремейк "Щедрика" гениального украинского композитора Леонтовича, который, к сожалению, был убит чекистами 1921 года",

"И прекрасный "Щедрик", – комментировали пользователи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что данька Пугачевой сделала громкое признание . Российская певица Кристина Орбакайте, покинувшая Россию и переехавшая в США, а также отказавшаяся от выступлений в родной стране, представила новую песню, ставшую отражением ее жизненного выбора. В композиции под названием "Жизнь одна" она намекает на то, что не сожалеет о принятом решении.

В своем аккаунте в соцсетях Орбакайте поделилась фрагментом песни. Ее текст подчеркивает стремление к новым начинаниям и призыв быть верным себе, ведь жизнь слишком коротка для сомнений и сожалений.

Песня получила одобрительные отзывы, в частности, ее поддержала мама Кристины, знаменитая певица Алла Пугачева, которая поставила лайк под сообщением дочери.



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