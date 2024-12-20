Дочь Пугачевой сделала громкое признание

Российская певица Кристина Орбакайте, покинувшая Россию и переехавшая в США, а также отказавшаяся от выступлений в родной стране, представила новую песню, ставшую отражением ее жизненного выбора. В композиции под названием "Жизнь одна" она намекает на то, что не сожалеет о принятом решении.

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

В своем аккаунте в соцсетях Орбакайте поделилась фрагментом песни. Ее текст подчеркивает стремление к новым начинаниям и призыв быть верным себе, ведь жизнь слишком коротка для сомнений и сожалений.

"Не буду я тосковать о том, что было. И не буду в прошлое летать", — поет артистка, давая понять, что оставила прошлое позади и готова двигаться вперед.

Песня получила одобрительные отзывы, в частности, ее поддержала мама Кристины, знаменитая певица Алла Пугачева, которая поставила лайк под сообщением дочери.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россияне набросились на дочь Пугачевой . Российская певица Кристина Орбакайте снова вызвала волну возмущения среди жителей России, которые до сих пор не смирятся с тем, что артистка решила жить в США и отказалась от выступлений в своей родной стране.

На своей странице в соцсетях Орбакайте поделилась видео, снятым в праздничном Нью-Йорке, где она вместе с дочерью Клавдией наслаждалась рождественской атмосферой.

Однако российские пользователи не остались в стороне, засыпав публикацию многочисленными язвительными комментариями. Многие из них выразили возмущение, отмечая, что ничего лучше столицы России, Москвы, просто не существует.

Также "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте , принявшей важное решение. Российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая вторжение России в Украину и покинувшая страну вместе с семьей, выразила поддержку своей старшей дочери Кристине Орбакайте.



Орбакайте поделилась новым постом в социальных сетях, показав, как провела субботний ужин вместе с мужем в ресторане. Эта публикация появилась на фоне новостей о том, что певица решила не возвращаться в Россию даже для участия в новогодних корпоративных мероприятиях.