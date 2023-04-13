Дочь российского актера, поддерживающего войну в Украине, призвала россиян бежать из страны

Актриса из РФ Мария Машкова, не поддерживающая полномасштабную войну террористической РФ в Украине, и так же открыто выражающая собственную позицию, призывает сограждан бежать из России. В то же время, ее отец, популярный российский актер Владимир Машков активно поддерживает режим Кремля.

Мария Машкова (фото из открытых источников)

Об этом она информирует поклонников в социальных сетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как она утверждает, выходцам из РФ следует отсюда убегать, когда есть хотя бы минимальные возможности.

"Мы испугались выйти на улицы против кучки гнусных преступников. Не трусите бежать в неизвестность. В эмиграции бывает страшно, но не так, как будет во время неизбежного контрнаступления Украины, когда вы, после принятого 11 апреля закона, с очень большой вероятностью окажетесь на передовой. Непосредственным участником жуткого преступления. Это мой заключительный пост на эту тему", — написала актриса.

Россиянка отмечает, что она больше не будет повторяться по этой теме.

"Я бегу в свою новую жизнь. Здесь много прекрасной работы и огромное количество фантастических людей. Нас, россиян, никто не ненавидит, если мы – люди. Родина – это планета Земля! Украинцам сил в достижении справедливости. Нам – достойно принять последствия нашего выбора. За семь откланиваюсь. Аминь", — подытожила Машкова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный советский актер публично отрекся от РФ и послал "черные списки" россиян. Популярный еще в советское время латвийский актер Ивар Калныньш отказался от РФ и сказал, что навсегда забыл об этом государстве. Еще художник придерживается мнения, что все жители России империалисты. Актер из Латвии подверг острой критике руководство этой страны Он признал, что ошибся, потому что часто снимался в российских кинофильмах, однако теперь с этим покончено.