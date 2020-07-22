Дочь Синди Кроуфорд полностью обнажилась для глянца

В сети активно обсуждают дочь популярной модели Синди Кроуфорд 18-летнюю Каю Гербер, которая не уступает звездной маме и покоряет мировые подиумы. Недавно юная модель стала звездой японского Vogue. На своей странице в Instagram Кайя показала дерзкие и откровенные кадры со съемок.

Юная супермодель уверенно покоряет модную индустрию. Девушка не боится брать участие в различных проектах и примерять необычные образы. Так, Кайя впервые полностью обнажилась для Vogue Japan. На черно-белых снимках модель выглядит дерзко и уверенно, несмотря на то, что позирует полностью без одежды, только в одних латексных ботфортах.

На других фото Кайя позирует в латексном черном платье без белья, а также в латексном боди и кружевных колготках. Еще модель примеряла кожаный корсет на завязках, ботфорты и черный пиджак, обнажив полностью грудь.

На главной обложке модного глянца дочь Синди Кроуфорд позирует в черном кружевном боди и латексным брюках, которые подчеркивают ее стройную фигуру. За сутки это фото на ее страничке собрало более 200 тысяч лайков.





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