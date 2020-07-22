kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.07.2020

BTC/USD

9348.39

ETH/USD

244.08

LTC/USD

43.55

НБУ 22.07.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.37

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Дочь Синди Кроуфорд полностью обнажилась для глянца
commentss НОВОСТИ Все новости

Дочь Синди Кроуфорд полностью обнажилась для глянца

Кайя Гербер снялась в откровенной фотосессии для Vogue

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Дочь Синди Кроуфорд полностью обнажилась для глянца

В сети активно обсуждают дочь популярной модели Синди Кроуфорд 18-летнюю Каю Гербер, которая не уступает звездной маме и покоряет мировые подиумы. Недавно юная модель стала звездой японского Vogue. На своей странице в Instagram Кайя показала дерзкие и откровенные кадры со съемок.

Юная супермодель уверенно покоряет модную индустрию. Девушка не боится брать участие в различных проектах и примерять необычные образы. Так, Кайя впервые полностью обнажилась для Vogue Japan. На черно-белых снимках модель выглядит дерзко и уверенно, несмотря на то, что позирует полностью без одежды, только в одних латексных ботфортах.

На других фото Кайя позирует в латексном черном платье без белья, а также в латексном боди и кружевных колготках. Еще модель примеряла кожаный корсет на завязках, ботфорты и черный пиджак, обнажив полностью грудь.

На главной обложке модного глянца дочь Синди Кроуфорд позирует в черном кружевном боди и латексным брюках, которые подчеркивают ее стройную фигуру. За сутки это фото на ее страничке собрало более 200 тысяч лайков.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Энистон продает свою обнаженную фотографию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!