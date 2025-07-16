Дочь украинского президента впервые высказалась о бывшей невестке, живущей в РФ

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Лиля Воробьева
Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко — Виталина Ющенко — высказалась в отношении Елизаветы, бывшей жены своего брата Андрея Ющенко, ныне проживающей в России, стране-оккупанте.
Виталина Ющенко (фото из открытых источников)
В интервью изданию "Гордон" Виталина рассказала, что совсем ничего не знает о судьбе бывшей невестки.
Она также уточнила, что бывшая родственница не общается не только с ней, но и с другими членами семьи, в частности, с дочерью Варварой, которая родилась в браке Елизаветы и Андрея Ющенко.
Ранее семья Виктора Ющенко публично не комментировала поведение бывшей невестки, которая не высказывалась по поводу террористического вторжения России в Украину.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь бывшего президента Украины показала редкое фото взрослой дочери. Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.В своем Instagram-блоге она поделилась нежными словами для Доменики и опубликовала ее фотографию.