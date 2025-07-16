Дочь украинского президента впервые высказалась о бывшей невестке, живущей в РФ

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко — Виталина Ющенко — высказалась в отношении Елизаветы, бывшей жены своего брата Андрея Ющенко, ныне проживающей в России, стране-оккупанте.

Виталина Ющенко (фото из открытых источников)

В интервью изданию "Гордон" Виталина рассказала, что совсем ничего не знает о судьбе бывшей невестки.

"Я не могу ничего о ней сказать вам, потому что я ничего о ней не знаю. Общения нет уже никакого, я не знаю даже, сколько лет. Просто абсолютно никакого общения нет", — сказала Ющенко.

Она также уточнила, что бывшая родственница не общается не только с ней, но и с другими членами семьи, в частности, с дочерью Варварой, которая родилась в браке Елизаветы и Андрея Ющенко.

"Грустно. Грустно, потому что Варечка – это и наша Варечка. Что так жизнь сложится – никто не знал. Это для нас такая печальная сторона, но, дай бог, чтобы у ребенка все было хорошо, чтобы она по силе и возможностям смогла когда-то все понять и знала, что ее отец, и тетя, и дед любят. И бабушка", – добавила Виталина.

Ранее семья Виктора Ющенко публично не комментировала поведение бывшей невестки, которая не высказывалась по поводу террористического вторжения России в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь бывшего президента Украины показала редкое фото взрослой дочери. Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.

В своем Instagram-блоге она поделилась нежными словами для Доменики и опубликовала ее фотографию.

"Доченька, сегодня наш особенный день – твой 25-й День рождения! Ты стала взрослой, сильной, мудрой, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой, моим нежным ангелочком, которого я люблю всем сердцем", – написала Виталия.