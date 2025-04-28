Долгая и мучительная смерть: почему умер известный актер, которого нашли вместе с женой

Последнее вскрытие популярного американского актера Джина Гэкмена показало, что он не употреблял пищи в течение длительного времени перед своей смертью в феврале.

Смерть Джина Хэкмена и его супруги (фото из открытых источников)

Как сообщает таблоид Page Six, официальный отчет Управления медицинских следователей в Нью-Мексико зафиксировал наличие ацетона в организме Гекмена.

Токсикологический анализ легендарного актера выявил уровень ацетона 5,3 мг/дл, что свидетельствует о длительном голодании. Согласно отчету, ацетон может быть "продуктом кетоацидоза, вызванного диабетом и голоданием, а также метаболитом после употребления изопропанола".

Вскрытие также установило, что у Гекмена была "история застойной сердечной недостаточности" и "выражены хронические гипертензивные изменения" почек.

В отчете медицинских следователей также были зафиксированы "нейродегенеративные изменения, соответствующие болезни Альцгеймера".

Ранее официальные лица штата Нью-Мексико на пресс-конференции в марте объявили причины смерти Гэкмена и его жены Бетси Аракавы.

Причиной смерти актера стали гипертоническая болезнь и атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, а также "задавленная болезнь Альцгеймера", которая была одним из факторов.

Как указано в вскрытии, проведенном 27 февраля, в его желудке не было обнаружено пищи, свидетельствующей о голодании.

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