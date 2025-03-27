"Долгое время страдал": умер известный российский актер

Российский телеведущий и актер Алексей Веселкин, поддерживавший агрессию РФ против Украины, скончался 26 марта в своей квартире.

Алексей Веселкин (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, его коллеги из Российского академического молодежного театра выразили соболезнования.

"26 березня не стало заслуженого артиста Росії Олексія Весьолкіна. Він приєднався до трупи РАМТу в 1983 році відразу після завершення навчання в Театральному училищі ім. Щукіна. За 42 роки на сцені він зіграв майже 60 ролей, кожна з яких ставала важливою подією: Фамусов у "Горі від розуму", Джеррі в "Проблемі", Сільвіо в пушкінському "Пострілі", Антіох у "Береніці", Шиманов у "Пастці №46". Він був яскравою творчою особистістю, людиною з сильним темпераментом, чудовим почуттям гумору і виразним поглядом. Олексію Олексійовичу, як нам вас не вистачатиме... Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким. Тримайтеся, будь ласка! Ми з вами", – йдеться у заяві артистів.

Известно, что Веселкин долгое время боролся с онкологическим заболеванием – раком крови. Его тело обнаружила жена Татьяна Веселкина. У него остались сын Алексей и дочь Анастасия.

"Тело телеведущего обнаружили в квартире на Пятницком шоссе в Москве около 12 часов ночи. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть. Ему было 63 года. Веселькин долгое время страдал от рака крови", — сообщил источник в российских СМИ.

Алексей Веселкин снимался в кино и сериалах, в частности в "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры", "FM и ребята" и других. Также он был ведущим программ "Царь горы" и "До 16 и старше".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная советская актриса из программы "Спокойной ночи, малыши!" . Советская актриса и кукловод Галина Марченко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на официальном сайте детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

Марченко больше всего запомнилась зрителям своей ролью Каркуши в этом проекте. Куклу харизматической вороны она озвучивала с 1998 года, став одним из самых известных голосов программы.

Следует отметить, что Марченко не только озвучивала Каркушу, но и работала в программе как кукловод. Она присоединилась к проекту в 1975 году. В 1980-х начала исполнять разные роли, подменяя коллег и озвучивая Мишку с 1984 по 1992 год. Однако именно Каркуша оставалась ее главной творческой страстью.

