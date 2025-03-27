"Долгое время страдал": умер известный российский актер

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Лиля Воробьева
Российский телеведущий и актер Алексей Веселкин, поддерживавший агрессию РФ против Украины, скончался 26 марта в своей квартире.
Алексей Веселкин (фото из открытых источников)
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, его коллеги из Российского академического молодежного театра выразили соболезнования.
Известно, что Веселкин долгое время боролся с онкологическим заболеванием – раком крови. Его тело обнаружила жена Татьяна Веселкина. У него остались сын Алексей и дочь Анастасия.
Алексей Веселкин снимался в кино и сериалах, в частности в "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры", "FM и ребята" и других. Также он был ведущим программ "Царь горы" и "До 16 и старше".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная советская актриса из программы "Спокойной ночи, малыши!" . Советская актриса и кукловод Галина Марченко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на официальном сайте детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".Марченко больше всего запомнилась зрителям своей ролью Каркуши в этом проекте. Куклу харизматической вороны она озвучивала с 1998 года, став одним из самых известных голосов программы.
Следует отметить, что Марченко не только озвучивала Каркушу, но и работала в программе как кукловод. Она присоединилась к проекту в 1975 году. В 1980-х начала исполнять разные роли, подменяя коллег и озвучивая Мишку с 1984 по 1992 год. Однако именно Каркуша оставалась ее главной творческой страстью.
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