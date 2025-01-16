С 7 января 2025 года Лос-Анджелес охвачен непрекращающимся масштабным пожаром и продолжает разрушать город. Огонь, усиленный сильными порывами ветра, уже уничтожил около 12 тысяч домов. Погибли по меньшей мере 25 человек, но окончательное количество жертв можно будет установить только после полного укрощения стихии.

Илья Лагутенко (фото из открытых источников)

Под ударом оказались культурный центр Лос-Анджелеса и престижные районы, где обитали многие знаменитости. Среди тех, кто потерял свои дома из-за пожара, называют Пэрис Гилтон, Энтони Гопкинса, Мела Гибсона, Леонардо ДиКаприо, Юджина Леви и других известных личностей.

В этот список мог присоединиться и Илья Лагутенко, лидер группы "Мумий Тролль". По сообщениям российских СМИ, Лагутенко уже более 10 лет проживает в Лос-Анджелесе. С 2018 года он владеет роскошным особняком в районе Биг Рок, расположенном вблизи Малибу. Его одноэтажный коттедж с видом на океан стоимостью почти 3 миллиона долларов может оказаться в зоне бедствия.

На картах, отражающих в реальном времени распространение пожаров в Лос-Анджелесе, видно, что огонь уже достиг района Биг Рок. Однако представители Лагутенко и его группы пока не комментируют ситуацию с имением музыканта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дома известных российских звезд горят в огне в США. В масштабных и практически неконтролируемых пожарах, охвативших США, пострадали тысячи человек. Известно о пяти погибших, около 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а около 1000 зданий уничтожены огнем.

Среди пострадавших оказались также знаменитости, чья недвижимость расположена в районе голливудских холмов, где стихия нанесла самый большой удар. Не обошли пожары и российские деятели культуры, которые, несмотря на свою "патриотическую" риторику, приобрели недвижимость в США.

