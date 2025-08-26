Донателла Версаче показала свое "новое лицо" (ФОТО)

Донателла Версаче. Фото: Gotham/WireImage

Одна из самых влиятельных женщин в мире моды Донателла Версаче недавно ошеломила поклонников объявлением о передаче руководства легендарным домом Versace, а теперь показала свое "новое лицо".

В 2025 году Донателла отмечает свой 70-й день рождения. Более трех десятилетий она была лицом и движущей силой бренда Versace, который после трагической смерти ее брата Джанни в 1997 году стал символом роскоши и провокационной элегантности. Versace всегда ассоциировался с золотыми акцентами, черными тонами и смелыми силуэтами, а сама Донателла насыщенным загаром, стройной фигурой и привязанностью к пластическим операциям. Однако теперь Версаче удивила новым образом.

24 августа в Instagram Донателла опубликовала новое фото, где позирует в платье расшитом блестками с волнистыми светлыми волосами. Ее кожа выглядит молодой, а образ естественным. Поклонники под комментариями оставили множество положительных отзывов к фото Версаче, а некоторые назвал ее "новым лицом Versace".

"Она выглядит лучше всего в своей жизни. Очень естественно и сдержанно"

"Прекрасно… невероятно замечательно"

"Ты выглядишь прекрасно. Наконец-то вернулась к настоящей себе"

Сделала ли Донателла Версаче новую пластическую операцию остается загадкой. Она никогда не признавалась в пластических операциях. Однако, как отмечает Page Six, вид Версаче менялся много раз в течение лет, но вполне возможно, что последние изменения могут быть результатом нормального старения или редактирования фотографий, а не хирургического вмешательства.

