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Дошутился: известному украинскому певцу запретили въезд в Евросоюз

Солист группы решил, что может пошутить и остаться безнаказанным

сегодня, 22:15
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Автор:
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Лиля Воробьева

Лидер харьковской музыкальной группы "Пошлая Моллы", певец Кирилл "Бледый" Тимошенко сообщил, что ему запретили въезд в Европейский Союз на 10 лет. Причиной стала неудачная попытка шутки о Польше, вызвавшей значительный скандал.

Дошутился: известному украинскому певцу запретили въезд в Евросоюз

Певец Кирилл Тимошенко (фото из открытых источников)

Как сообщает ТСН, инцидент произошел из-за высказывания артиста осенью 2023 года. Тогда Тимошенко саркастически заявил, что поляки "должны присоединиться к российской империи", и пренебрежительно высказался о польском языке, назвав его "раздражительным". Эти слова вызвали негодование среди польской аудитории. В ответ концерты группы в Польше были отменены, а участники "Пошлой Моллы" поспешно покинули страну, направляясь в Вену, а затем в Тбилиси.

По словам Тимошенко, в Грузии он переждал, пока негодование утихнет, и решил, что ситуация стабилизировалась. Уверен, что конфликт завершился, он попытался вернуться в ЕС через Литву для записи альбома. Однако на границе с Вильнюсом был задержан. Позже музыканту сообщили, что ему запрещен въезд на три года.

"На следующий день после скандала мы выехали в Вену, чтобы избежать польских аэропортов. Потом я улетел в Тбилиси. Когда ситуация немного утихла, я решил, что ничего страшного уже не произойдет. Я отправился в Вильнюс писать альбом, но на границе меня задержали. После несколько часов ожидания мне сказали, что въезд закрыт на три года, когда мы подали апелляцию, нам пришел ответ, что запрет продлен до 10 лет", — рассказал Тимошенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что странская певица попала в скандал с рейдом ТЦК в центре Львова. Молодая украинская певица SOWA, известная как Диана Горбяк, вызвала общественный резонанс, используя тему ТЦК (территориальных центров комплектования) для продвижения своего концерта.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где ее сестра и подруги, переодевшись в военную форму, представлялись работниками ТЦК. В центре Львова девушки подходили к прохожим, требуя документы и интересуясь их военной регистрацией. Фразы типа "Покажите ваши документы", "Стоите ли на учете военном?" заставляли людей останавливаться и показывать свои бумаги.



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Источник: https://tsn.ua/glamur/skandalnomu-ukrayinskomu-spivaku-na-10-rokiv-zaboronili-v-yizd-do-yevrosoyuzu-2728254.html
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