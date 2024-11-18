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Двадцать лет боролся с тяжелой болезнью: умер солист группы На-На

Артист более 20 лет сражался с раком лимфатической системы.

18 ноября 2024, 23:10
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Лиля Воробьева

В России на 58-м году жизни скончался Владимир Левкин, бывший солист группы "На-На".

Двадцать лет боролся с тяжелой болезнью: умер солист группы На-На

Владимир Левкин солист группы На-На (фото из открытых источников)

О смерти музыканта сообщила его жена, на которую ссылается российский телеграмм-канал Mash.

Причиной смерти стала онкология лимфатической системы, с которой Левкин боролся более двух десятилетий.

Он покинул группу "На-На" еще в 90-х, чтобы заняться сольной карьерой. В 2003 году у певца диагностировали рак лимфатической системы на четвертой стадии. После лечения наступила ремиссия, но несколько лет назад болезнь вернулась. Сегодня утром артист скончался в больнице.

В последний раз Левкин давал сольный концерт 1 ноября. А 9 ноября он появился на публике вместе с супругой и дочерью на юбилейном мероприятии Александры Пахмутовой в Большом театре.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" . Ушла из жизни известная, даже легендарная актриса, получившая популярность в советские времена — Светлана Светличная.

Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 85-м году жизни. О ее смерти сообщила директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина. Отметим, что актриса родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри) в Армении. В 1963 году окончила ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, затем в течение 30 лет служила в Театре-студии киноактера. Дебютировала Светличная в кино в 1960 году в фильме "Колыбельная". А всесоюзную известность приобрела после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1969).

Прощание с актрисой проведут 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.



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Источник: https://t.me/mash/59267
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