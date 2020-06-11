Дженнифер Энистон поддержала борцов с расизмом в США

Известная голливудская актриса и обладательница премии "Золотой глобус" Дженнифер Энистон внесла свой вклад в массовые настроения в США, когда миллионы людей вышли на улицы против расовой дискриминации. Как сообщает издание "Глянец", кинозвезда сделала денежный перевод в размере 1 миллиона долларов на борьбу общественных организаций, которые занимаются активной деятельностью по противостоянию расизма и национального неравенства.

Сама Энистон не стала озвучивать и комментировать такое решение, но близкий в ее окружении инсайдер сообщил таблоидам, что актриса очень переживает из-за происходящего в разных городах страны и надеется, что ее помощь станет каплей в большом океане солидарности между американцами в едином порыве.

"Как и большинство людей, Джен глубоко затронуло то, что происходит сейчас в Америке, и эта ужасная несправедливость, с которой каждый день сталкиваются люди с темной кожей. Она хотела выразить свою поддержку и пожертвовала крупную сумму денег организации, которая наиболее ей приятна по методам своей работы", - отмечает собеседник журнала.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что суперзвезда Мадонна поддержала митингующих на акции против расизма в Лондоне, несмотря на то, что не могла ходить без костылей.

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