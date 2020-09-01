Джаред Лето показал, каким он был в школе

Известный музыкант, вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который залез на верхушку моста в Киеве, в честь Дня Знаний поделился с подписчиками школьной фотографией. Снимок знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

Исполнитель показал фотографию из начальной школы. На ней будущая звезда изображен с длинными волосами и лучезарной улыбкой. Джаред также поздравил всех школьников с началом учебного года, пожелал им удачи, и признался, что помнит свои школьные годы, как будто это было вчера.

Джаред Лето | LifeJournal!





Такая милая фотография музыканта не оставила равнодушным его подписчиков. Меньше чем за сутки пост Джареда собрал более 289 тысяч лайков, а поклонники отметили, что он практически не поменялся - все такой же красивый, каким был в детстве.

Лето также призвал фанатов делиться в социальной сети под хештегом #backtoschoolchallenge своими школьными фотографиями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джаред Лето позвонил по видеосвязи украинской телеведущей Лесе Никитюк, а она растерялась и несколько раз назвала его "дурачком".

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