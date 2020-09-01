kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.09.2020

BTC/USD

11945.21

ETH/USD

468.46

LTC/USD

63.04

НБУ 01.09.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.23

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Джаред Лето показал, каким он был в школе
commentss НОВОСТИ Все новости

Джаред Лето показал, каким он был в школе

Джаред Лето решил вспомнить школьные годы

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный музыкант, вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который залез на верхушку моста в Киеве, в честь Дня Знаний поделился с подписчиками школьной фотографией. Снимок знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

Исполнитель показал фотографию из начальной школы. На ней будущая звезда изображен с длинными волосами и лучезарной улыбкой. Джаред также поздравил всех школьников с началом учебного года, пожелал им удачи, и признался, что помнит свои школьные годы, как будто это было вчера.

Джаред Лето показал, каким он был в школе

Джаред Лето | LifeJournal!


Такая милая фотография музыканта не оставила равнодушным его подписчиков. Меньше чем за сутки пост Джареда собрал более 289 тысяч лайков, а поклонники отметили, что он практически не поменялся - все такой же красивый, каким был в детстве.

Лето также призвал фанатов делиться в социальной сети под хештегом #backtoschoolchallenge своими школьными фотографиями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джаред Лето позвонил по видеосвязи украинской телеведущей Лесе Никитюк, а она растерялась и несколько раз назвала его "дурачком".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!