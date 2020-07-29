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Джиджи Хадид показала свои апартаменты в Нью-Йорке

Джиджи Хадид призналась, что дизайн квартиры разработала самостоятельно

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Джиджи Хадид показала свои апартаменты в Нью-Йорке

Всемирно известная модель Джиджи Хадид, которая в апреле 2020 года объявила о беременности, поделилась результатами своего труда. Девушка увлекается созданием дизайна интерьера и решила воплотить свои мечты во время работы над апартаментами в Нью-Йорке.

Фото, как выглядит квартира звезды, появились на ее странице в Instagram. Она призналась, что мама приняла ее идеи и поблагодарила за поддержку.

"Весь прошлый год я провела, разрабатывая дизайн и курируя моё место мечты. Конечно, все было готово в тот момент, когда пришлось уехать из города из-за карантина…" - поделилась Джиджи.

Девушка, которая совсем скоро впервые станет мамой, отметила, что с нетерпением ждет переезда в свои владения, чтобы сполна насладиться воплощенной мечтой. Дизайн помещения действительно отличается яркими деталями, необычными акцентами и оригинальными решениями.

Стало известно, что диван украсили чехлы от Missoni и подушки Jean Paul Gaultier, а шкафы в кухне дополнили разноцветной пастой работы Линды Миллер Николсон. В то время как стены в ванной комнате знаменитость решила задекорировать архивными обложками The New Yorker.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Белла Хадид снялась топлес для модного журнала.


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