Джим Керри назвал актрису, ставшей любовью всей его жизни

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Популярный актер, звезда фильмов "Маска" и "Брюс Всемогущий" Джим Керри редко комментирует свою личную жизнь. Но недавно на радио SiriusXM он откровенно рассказал о своих бывших возлюбленных и назвал актрису, которая стала любовью всей его жизни. Такую информацию предоставило издание Vanity Fair.

Известно, 58-летний Джим Керри еще тот сердцеед. В октябре 2019 года он расстался со своей девушкой Джинджер Гонзага и пока не был замечен в новых отношениях. И тем не менее, известный комик вспоминает с теплом всех девушек, с которыми встречался.

Но из своего списка он выделил лишь одну, которая стала для него очень особенной. Этой девушкой является известнпя голливудская актриса Рене Зеллвегер, с которой Джим встречался в начале 2000-х годов. Пара встречалась в течение года, но актер называет ее любовью всей своей жизни.

Напомним, что на счету Джима Керри множество романов с моделями и актрисами. Он дважды был женат и от первого брака у него есть дочь Джейн. В 2015 году звезда "Маски" попал в серьезный скандал. Его обвинили в смерти своей бывшей подружки Катрионы Уайт, которая покончила жизнь самоубийством спустя пару дней после расставания с актером. Иски в его сторону были отклонены и дело закрыли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джим Керри хочет снова разыскивать домашних животных..





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