Джон Сина откровенно рассказал о раке кожи: "Я заплатил высокую цену"

Легенда WWE и голливудский актер Джон Сина открыто рассказал о своей борьбе с раком кожи. В новом интервью 47-летний спортсмен и звезда фильмов "Форсаж 9" и "Миротворец" признался, что годами пренебрегал защитой кожи, что привело к серьезным последствиям для здоровья.

Джон Сина. Фото из открытых источников

Джон Сина в интервью журналу People рассказал, что долгое время игнорировал правила безопасного пребывания на солнце. Родившись в Массачусетсе и переехав в солнечную Флориду, он никогда не пользовался солнцезащитным кремом.

"Я был упрям. Я не хотел заниматься такими рутинными делами. Также думал, что проблема не дойдет до меня, но это догнало меня. Я заплатил высокую цену за отсутствие профилактики", — признался актер.

Впервые рак кожи был диагностирован у Джона Сины в прошлом году. Спортсмену удалили родинку на груди, а через некоторое время – еще одно подозрительное пятно у плеча. Актер признался, что диагноз стал для него шоком, ведь он думал о "худшем сценарии".

Джон Сина решил использовать свой опыт, чтобы повысить осведомленность общественности о раке кожи и необходимости профилактики.

"Надеюсь, поделившись своей историей, я поощрю других лучше ухаживать за своей кожей", — сказал 47-летний Сина.

Дерматологи подтверждают, что чрезмерное пребывание на солнце без должной защиты может вызвать серьезные заболевания, включая меланому. Своевременное выявление и лечение могут спасти жизнь, тогда как игнорирование тревожных симптомов может иметь роковые последствия.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что такое рак кожи и каковы его первые симптомы.

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