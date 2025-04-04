logo

BTC/USD

82517.50

ETH/USD

1783.71

LTC/USD

82.87

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

45.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Джон Сина откровенно рассказал о раке кожи: "Я заплатил высокую цену"
commentss НОВОСТИ Все новости

Джон Сина откровенно рассказал о раке кожи: "Я заплатил высокую цену"

Актер рассказал, что в течение многих лет пренебрегал своим уходом за кожей и получил меланому.

сегодня, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Легенда WWE и голливудский актер Джон Сина открыто рассказал о своей борьбе с раком кожи. В новом интервью 47-летний спортсмен и звезда фильмов "Форсаж 9" и "Миротворец" признался, что годами пренебрегал защитой кожи, что привело к серьезным последствиям для здоровья.

Джон Сина откровенно рассказал о раке кожи: "Я заплатил высокую цену"

Джон Сина. Фото из открытых источников

Джон Сина в интервью журналу People рассказал, что долгое время игнорировал правила безопасного пребывания на солнце. Родившись в Массачусетсе и переехав в солнечную Флориду, он никогда не пользовался солнцезащитным кремом.

"Я был упрям. Я не хотел заниматься такими рутинными делами. Также думал, что проблема не дойдет до меня, но это догнало меня. Я заплатил высокую цену за отсутствие профилактики", — признался актер.

Впервые рак кожи был диагностирован у Джона Сины в прошлом году. Спортсмену удалили родинку на груди, а через некоторое время – еще одно подозрительное пятно у плеча. Актер признался, что диагноз стал для него шоком, ведь он думал о "худшем сценарии".

Джон Сина решил использовать свой опыт, чтобы повысить осведомленность общественности о раке кожи и необходимости профилактики.

"Надеюсь, поделившись своей историей, я поощрю других лучше ухаживать за своей кожей", — сказал 47-летний Сина.

Дерматологи подтверждают, что чрезмерное пребывание на солнце без должной защиты может вызвать серьезные заболевания, включая меланому. Своевременное выявление и лечение могут спасти жизнь, тогда как игнорирование тревожных симптомов может иметь роковые последствия.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что такое рак кожи и каковы его первые симптомы.

Также "Комментарии" писали о симптомах метастазов и признаках того, что рак распространился на другой орган.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/pop-culture/tv/john-cena-reveals-skin-cancer-diagnosis-phone-calls-not-one-want-get-rcna199206
Теги:

Новости

Все новости