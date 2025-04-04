Джон Сина откровенно рассказал о раке кожи: "Я заплатил высокую цену"

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Slava Kot
Легенда WWE и голливудский актер Джон Сина открыто рассказал о своей борьбе с раком кожи. В новом интервью 47-летний спортсмен и звезда фильмов "Форсаж 9" и "Миротворец" признался, что годами пренебрегал защитой кожи, что привело к серьезным последствиям для здоровья.
Джон Сина. Фото из открытых источников
Джон Сина в интервью журналу People рассказал, что долгое время игнорировал правила безопасного пребывания на солнце. Родившись в Массачусетсе и переехав в солнечную Флориду, он никогда не пользовался солнцезащитным кремом.
Впервые рак кожи был диагностирован у Джона Сины в прошлом году. Спортсмену удалили родинку на груди, а через некоторое время – еще одно подозрительное пятно у плеча. Актер признался, что диагноз стал для него шоком, ведь он думал о "худшем сценарии".
Джон Сина решил использовать свой опыт, чтобы повысить осведомленность общественности о раке кожи и необходимости профилактики.
Дерматологи подтверждают, что чрезмерное пребывание на солнце без должной защиты может вызвать серьезные заболевания, включая меланому. Своевременное выявление и лечение могут спасти жизнь, тогда как игнорирование тревожных симптомов может иметь роковые последствия.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что такое рак кожи и каковы его первые симптомы.
Также "Комментарии" писали о симптомах метастазов и признаках того, что рак распространился на другой орган.
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