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Джонни Депп признался, что давал марихуану своей 13-летней дочери

Джонни Депп признал свою зависимость от наркотиков

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Джонни Депп признался, что давал марихуану своей 13-летней дочери

AP Джонни Депп

Голливудский красавчик Джонни Депп продолжает судиться со своей экс-женой Эмбер Херд. Между супругами уже давно идет война, и ни один из них не намерен уступать. Недавно в Лондоне состоялся еще один судовой процесс по делу знаменитостей, на котором звезда "Пиратов" сделал шокирующее заявление. Об этом сообщает издание People.

Джонни Депп признался, что еще в юном возрасте увлекся запрещенными веществами, которые считал единственных выходом, чтобы залечить душевные раны. За всю жизнь актер попробовал разные наркотики, а все началось с того, что он принял одну таблетку "от нервов", которую его попросила принести мама.

Звезда "Пиратов" и "Туриста" заявил, что даже давал своей 13-летней дочери попробовать марихуану, чтобы уберечь ее от наркотиков. Именно так он хотел показать дочери, как они действуют на состояние человека. Актер отметил, что сделал это как ответственный родитель.

Сейчас Джонни Депп отмечает, что ведет трезвый образ жизни и поблагодарил за это Элтона Джона, который помог ему справиться с зависимостью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь Деппа откровенно рассказала, как ее воспитывали звездные родители.


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