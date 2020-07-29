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Эд Ширан рассказал о зависимости от алкоголя и фастфуда

Эд Ширан добавил, что редко делает что-то наполовину

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Эд Ширан рассказал о зависимости от алкоголя и фастфуда

28-летний известный британский исполнитель Эд признался, что страдает от самого разного рода зависимостей - как от еды, так и от алкоголя - и ни в чем не знает полумер. Такую информацию предоставило издание The Sun.

"Как раз читаю сейчас книгу про Элтона Джона и с ним происходило много похожего на то, что происходит со мной. Он рассказывает, как мог съесть по несколько ведерок мороженого и десертов за раз, чтобы потом страдать от тошноты. И у меня такое было. Или знаменитые пьяные рейды Элтона, во время которых он смотрит, сколько может выпить. Я делал то же самое", - рассказал музыкант.

Певец добавил, что редко делает что-то наполовину. Эд думает, что чем больше человек потребляет, к примеру, сахара, сладостей, фастфуда, кокаина и алкоголя - тем лучше ему становится. 

"Главное контролировать себя. Мне это дается особенно сложно: я же весь в татуировках, редко делаю что-то наполовину. И если уж я пью, то не вижу смысла ограничиваться только одним стаканом вина. Лучше я сразу выпью две бутылки. Ведь именно последний выбор приведет к тому, что на следующий день ты будешь грустным и разбитым", - подчеркнул Ширан.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эд Ширан впервые снял в клипе свою жену.


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