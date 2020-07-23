kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.07.2020

BTC/USD

9503.48

ETH/USD

262.51

LTC/USD

44.87

НБУ 23.07.2020

USD/UAH

28.09

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Экс-участница «ВИА Гры» в третий раз собралась замуж
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-участница «ВИА Гры» в третий раз собралась замуж

Певица выходит замуж за спортсмена, младшего на 9 лет

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Экс-участница «ВИА Гры» в третий раз собралась замуж

@annasedokova

Личная жизнь 37-летней украинской артисты Анны Седоковой всегда вызывала повышенное внимание. Лишь в начале 2020 года она показал миру своего нового возлюбленного, а сегодня на своей страничке в Instagram заявила, что согласилась на его предложение руки и сердца.

Известно, что Анна состоит в отношениях с известным 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тимми, с которым часто публиковала совместные кадры в социальных сетях и публично признавалась ему в любви. 

Несколько часов назад на ее аккаунте в Instagram появился пост, где она с возлюбленным обнимается на яхте, а рядом лежит шикарный букет роз. Седокова призналась, что Янис сделал ей предложение и она сказала: "Да".

Также артистка пообещала своему будущему супругу быть самой лучшей женой и мамой. Она призналась, что он полностью изменил ее жизнь и теперь она понимает значение фразы: "Любить больше жизни".

Напомним, что Седокова была в браке два раза. От первого мужа она родила дочь Алину, а от второго - дочь Монику, которая живет с отцом в США. Также у Анны был роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого она родила сына Гектора. Вскоре после родов пара рассталась.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Анна Седокова анонсировала сольный концерт в Киеве.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!