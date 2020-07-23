Экс-участница «ВИА Гры» в третий раз собралась замуж

@annasedokova

Личная жизнь 37-летней украинской артисты Анны Седоковой всегда вызывала повышенное внимание. Лишь в начале 2020 года она показал миру своего нового возлюбленного, а сегодня на своей страничке в Instagram заявила, что согласилась на его предложение руки и сердца.

Известно, что Анна состоит в отношениях с известным 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тимми, с которым часто публиковала совместные кадры в социальных сетях и публично признавалась ему в любви.

Несколько часов назад на ее аккаунте в Instagram появился пост, где она с возлюбленным обнимается на яхте, а рядом лежит шикарный букет роз. Седокова призналась, что Янис сделал ей предложение и она сказала: "Да".

Также артистка пообещала своему будущему супругу быть самой лучшей женой и мамой. Она призналась, что он полностью изменил ее жизнь и теперь она понимает значение фразы: "Любить больше жизни".

Напомним, что Седокова была в браке два раза. От первого мужа она родила дочь Алину, а от второго - дочь Монику, которая живет с отцом в США. Также у Анны был роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого она родила сына Гектора. Вскоре после родов пара рассталась.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Анна Седокова анонсировала сольный концерт в Киеве.





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