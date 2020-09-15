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Главная Новости Звезды персона Экс-жена Джонни Деппа поразила болезненной худобой
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Экс-жена Джонни Деппа поразила болезненной худобой

Бывшая жена Деппа появилась на красной дорожке

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная актриса Ванесса Паради на днях возглавила жюри американского фестиваля кино в Довиле. На церемонию она выбрала черный костюм из новой коллекции Chanel. Но поклонники обеспокоены ее здоровьем, потому что Ванесса сильно похудела. Об этом сообщает издание Popcornnews.

Экс-жена Джонни Деппа поразила болезненной худобой

47-летняя экс-жена Джонни Деппа блеснула на красной дорожке в элегантном наряде с расклешенными брюками и асимметричным топом с длинным шлейфом. Благодаря боковым разрезам в верхней части костюма зрители заметили, что у Паради отчетливо видны ребра и из-за этого ее суперстройность стала выглядеть, как болезненная худоба.

Некоторые поклонники звезды предположили, что Ванесса Паради начала злоупотреблять алкогольными напитками: "Выглядит так, будто она ведет очень нездоровый образ жизни", "Такое чувство, что она забила на себя"- комментируют ее выход на фестивале пользователи сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная российская певица Макsим во время выступления на премии "Золотой граммофон" шокировала поклонников своим внешним видом.


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