Экссторонник Путина комик Галустян заявил, что и дальше будет считать Россию своей родиной.

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Комик Галустян, поддерживающий войну в Украине и зло, совершаемые оккупантами, решил в социальных сетях оправдаться перед российским народом за получение гражданства Армении. Телеведущий заявил, что по национальности он армянин. И все же Россию и дальше считает своей родиной, отметил путинист в своем инстаграме, пишут "Комментарии".
Оправдание Галустяна за получение гражданства Армении
Российский комик решил внести ясность, чтобы избежать кривотолков, как он отметил.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Более того, в своем сообщении экс-сторонник Путина намекнул на тех коллег-россиян, которые предали Россию, и бежали оттуда. Среди них – Максим Галкин и другие. Также Галустян добавил, что не собирается покидать страну-агрессорку навсегда.
И все же, россияне убеждены, что выезд Галустяна за пределы России свидетельствует о том, что комик хочет уйти от мобилизации. Его уже внесли в список предателей.
Напомним, "Комментарии" писали, что неоднократно высказывался в поддержку войны Михаил Галустян, ранее заявил, что будет продвигать в Ереване авторские культурные проекты . Комик, до этого активный и выступавший за поддержку кровавой кремлевской политики и, при этом, возглавлявший спонсировавшее Кремль патриотическое движение "Юнармия", теперь утверждает, что в Ереване он будет заниматься собственными авторскими проектами.
Обсуждения
Новости