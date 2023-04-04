Экссторонник Путина комик Галустян заявил, что и дальше будет считать Россию своей родиной.

Комик Галустян, поддерживающий войну в Украине и зло, совершаемые оккупантами, решил в социальных сетях оправдаться перед российским народом за получение гражданства Армении. Телеведущий заявил, что по национальности он армянин. И все же Россию и дальше считает своей родиной, отметил путинист в своем инстаграме, пишут "Комментарии".

Оправдание Галустяна за получение гражданства Армении

Российский комик решил внести ясность, чтобы избежать кривотолков, как он отметил.

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"Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения – моя историческая и этническая родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружеских отношениях с Россией. Далее комментировать в принципе необязательно", – отметил Галустян.

Более того, в своем сообщении экс-сторонник Путина намекнул на тех коллег-россиян, которые предали Россию, и бежали оттуда. Среди них – Максим Галкин и другие. Также Галустян добавил, что не собирается покидать страну-агрессорку навсегда.

"У меня здесь много друзей, работы и поклонников. Россия — моя родина, и точка", — добавил Галустян.

И все же, россияне убеждены, что выезд Галустяна за пределы России свидетельствует о том, что комик хочет уйти от мобилизации. Его уже внесли в список предателей.

Напомним, "Комментарии" писали, что неоднократно высказывался в поддержку войны Михаил Галустян, ранее заявил, что будет продвигать в Ереване авторские культурные проекты . Комик, до этого активный и выступавший за поддержку кровавой кремлевской политики и, при этом, возглавлявший спонсировавшее Кремль патриотическое движение "Юнармия", теперь утверждает, что в Ереване он будет заниматься собственными авторскими проектами.



