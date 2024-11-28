Елена Зеленская откровенно рассказала, что состояние здоровья президента ухудшилось: подробности

Война оказала существенное влияние не только на страну, но и на личную жизнь и здоровье Президента Украины Владимира Зеленского. Первая леди Елена Зеленская во время визита в Италию рассказала, что ее муж страдает сильными болями в спине из-за постоянного стресса и высоких нагрузок.

Первая леди откровенно о состоянии президента: здоровье ухудшается

Елена Зеленская во время визита в Ватикан и Италию рассказала о том, как война повлияла на здоровье ее мужа. По ее словам, Президент Украины испытывает сильный стресс и испытывает большие физические и эмоциональные нагрузки. Это сказалось на его самочувствии – в последнее время он жалуется на боли в спине. Первая леди отметила, что интенсивная работа, минимальный отдых и постоянное напряжение уже более тысячи дней войны оставили заметный след.

"Стресс разрушает его спину", – откровенно сказала Елена Зеленская.

Кроме того, в разговоре с журналистами она прокомментировала предстоящую политическую ситуацию после победы Дональда Трампа на выборах в США. По ее мнению, делать выводы о влиянии новой администрации на Украину пока рано.

"Он избран президент, он еще не вступил в должность в Белом доме. У него есть два месяца, чтобы тщательно подготовить все меры, которые необходимо принять, когда он начнет свой мандат. Я не могу говорить от имени украинского президента или Украины. Все, чем я могу поделиться с вами, это мое личное мнение", – указала супруга президента.

Читайте на портале "Комментарии" — Елена Зеленская отклонила приглашение присутствовать во время выступления президента Байдена в Конгрессе в связи с тем, что она должна была сидеть рядом с Юлией Навальной. Такое решение первой леди поддержали многие политики.