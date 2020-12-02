Эллен Пейдж из "Людей Икс" совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина

Актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Эллиот Пейдж

Пейдж попросил обращаться к нему Эллиот, а не Эллен, и поблагодарил всех за добрые слова. Пейдж также заявил, что трансгендерные люди систематически сталкиваются с дискриминацией и насилием. Он отметил, что не хочет слышать шутки в свой адрес и агрессию.

"Мне повезло, что я пишу это. Быть здесь. Попасть в это место в моей жизни. Я чувствую огромную благодарность за невероятных людей, которые поддержали меня на этом пути. Я не могу выразить, как это замечательно — наконец полюбить того, кем я являюсь, достаточно, чтобы стремиться к своему подлинному "я". Спасибо за ваше мужество, щедрость и непрестанную работу, чтобы сделать этот мир более инклюзивным и сострадательным. Я предложу всю возможную поддержку и буду продолжать стремиться к более любящему и равноправному обществу"

Ранее "Комментарии" сообщали, что Pfizer и BioNTech объявили во вторник, что подали заявку на разрешение своей вакцины против Covid-19 в ЕС в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), заявив, что надеются на ее распространение к концу месяца.









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