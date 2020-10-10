Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в крошечном бикини

29-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски любит радовать поклонников пикантными фотографиями, на которых демонстрирует свою подтянутую и стройную фигуру. Недавно знаменитость на официальной Instagram-странице своего бренда опубликовала снимок, на котором позирует в крошечном бикини.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски продолжает рекламировать купальники собственного бренда Inamorata, которые отличаются необычным и оригинальным дизайном. Модель позирует в крошечном атласном бикини терракотового цвета, который идеально гармонирует с ее кожей. Стильный бюстгальтер и V-образные трусики с широкими завязками удачно подчеркивают ее талию и пышную грудь.

На сайте бренда купальник представлен в шести разных оттенках: лазурном, молочном, терракотовым ("красное дерево"), бирюзовом, светло-коричневом и цвета айвори. "Верх" можно приобрести за 95 долларов (около 2700 гривен), а низ за 85 долларов (около 2400 гривен).





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная американская модель Эмили Ратаковски поделилась несколькими секретами своей стройной фигуры.

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