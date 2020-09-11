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Эминема угрожали убить в собственном доме

Эминем отвел злоумышленника к своей охране

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный рэпер Эминем, который в начале 2020 года выпустил новый музыкальный альбом, попал в неприятный инцидент. К нему в дом проник мужчина, которые угрожал его убить. Такую информацию предоставило издание Detroit Free Press.

Эминема угрожали убить в собственном доме

Эминем

Инсайдер сообщает, что эта история произошла еще в начале весны, но дать ей огласку решили только сейчас, когда в суде прошло предварительное слушание по делу злоумышленника Мэттью Дэвида Хьюза, обвиняемого в незаконном проникновении в чужой дом и порче имущества.

Известно, что мужчина проник в дом через окно, разбив его кирпичом. Его заметил рэпер, который сначала принял его за своего племянника. Но мужчина подошел к знаменитости и сказал, что хочет его убить. Эминем не растерялся и отвел его в комнату к своим охранникам, которые вызвали наряд полиции. 

К слову, оружия при себе у мужчины не было.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, следующее заседание по его делу состоится 28 сентября. Адвокат Хьюза, назначенный ему судом, предполагает, что мужчина бездомный и страдает психическим расстройством.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в дом звезды "Голодных игр" ворвалась фанатка.


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