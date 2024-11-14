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Энн Хэтэуэй рассказала, почему она перестала употреблять алкоголь

Из-за проблем, которые вызвал алкоголь, Энн Хэтэуэй бросила пить.

сегодня, 17:40
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Автор:
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Slava Kot

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй некоторое время назад дала очень откровенное интервью, в котором коротко подытожила свою жизнь и карьеру Одной из вех своей жизни Хэтэуэй назвала пятилетний период без употребления алкоголя.

Энн Хэтэуэй рассказала, почему она перестала употреблять алкоголь

Энн Хэтэуэй бросила пить. Фото из открытых источников

Впервые Энн Хэтэуэй заговорила о том, чтобы отказаться от алкоголя в 2019 году на шоу Эллен Дедженерес. Как пояснила Энн Хэтэуэй, она планирует бросить пить минимум на 18 лет, пока ее сын Джонатан не станет взрослым. По ее словам, у сына такой возраст, что она должна больше времени уделять ему.

"Я брошу пить, пока мой сын живет в моем доме. Мне не совсем нравится, как я пью, и он достиг такого возраста, когда я ему действительно нужна все время", — сказала Хэтэуэй.

В недавнем интервью New York Times Энн рассказала, что гордится своей жизнью без алкоголя. Также актриса объяснила о своих проблемах с алкоголем, в частности, тяжелым состоянием после его употребления.

"Обычно я об этом не говорю, но я трезвая более пяти лет. Для меня это веха. В глубине души я знала, что это не для меня. Если у вас на что-то аллергия или анафилактическая реакция на что-то, с этим не спорят", — сказала актриса.

В дальнейшем интервью Modern Luxury Энн Хэтэуэй подчеркнула, что ее трезвость не была "моралистической позицией", а больше связана с ее похмельем и тем, как оно влияло на ее работу и семейную жизнь. Как рассказала Хэтэуэй, у нее после употребления нескольких бокалов алкоголя всегда было тяжелое похмелье, продолжавшееся несколько дней.

"Я не пью, потому что у меня были проблемы. Я бросила, ведь то, как я пью, приводит к похмелью, и это была проблема. Мое последнее похмелье длилось пять дней", — сказала Хэтэуэй.

Энн Хэтэуэй имее двих детей от своего мужа Адамоа Шульмана. Их старший сын Джонатан родился в 2016 году, а через три года у пары появился второй ребенок — Джек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о личной трагедии Трампа, из-за которой он бросил пить.

Также "Комментарии" писали, что ученые обнаружили зависимость алкоголизма от уровня IQ в школе.



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