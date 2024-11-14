Энн Хэтэуэй рассказала, почему она перестала употреблять алкоголь

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй некоторое время назад дала очень откровенное интервью, в котором коротко подытожила свою жизнь и карьеру Одной из вех своей жизни Хэтэуэй назвала пятилетний период без употребления алкоголя.

Энн Хэтэуэй бросила пить. Фото из открытых источников

Впервые Энн Хэтэуэй заговорила о том, чтобы отказаться от алкоголя в 2019 году на шоу Эллен Дедженерес. Как пояснила Энн Хэтэуэй, она планирует бросить пить минимум на 18 лет, пока ее сын Джонатан не станет взрослым. По ее словам, у сына такой возраст, что она должна больше времени уделять ему.

"Я брошу пить, пока мой сын живет в моем доме. Мне не совсем нравится, как я пью, и он достиг такого возраста, когда я ему действительно нужна все время", — сказала Хэтэуэй.

В недавнем интервью New York Times Энн рассказала, что гордится своей жизнью без алкоголя. Также актриса объяснила о своих проблемах с алкоголем, в частности, тяжелым состоянием после его употребления.

"Обычно я об этом не говорю, но я трезвая более пяти лет. Для меня это веха. В глубине души я знала, что это не для меня. Если у вас на что-то аллергия или анафилактическая реакция на что-то, с этим не спорят", — сказала актриса.

В дальнейшем интервью Modern Luxury Энн Хэтэуэй подчеркнула, что ее трезвость не была "моралистической позицией", а больше связана с ее похмельем и тем, как оно влияло на ее работу и семейную жизнь. Как рассказала Хэтэуэй, у нее после употребления нескольких бокалов алкоголя всегда было тяжелое похмелье, продолжавшееся несколько дней.

"Я не пью, потому что у меня были проблемы. Я бросила, ведь то, как я пью, приводит к похмелью, и это была проблема. Мое последнее похмелье длилось пять дней", — сказала Хэтэуэй.

Энн Хэтэуэй имее двих детей от своего мужа Адамоа Шульмана. Их старший сын Джонатан родился в 2016 году, а через три года у пары появился второй ребенок — Джек.

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