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Энтони Хопкинс отметил 49 лет абсолютной трезвости: почему актер не употребляет алкоголь

Почему Энтони Хопкинс не употребляет алкоголь почти 50 лет.

30 декабря 2024, 17:30
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Автор:
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Slava Kot

Энтони Хопкинс отметил 49 лет абсолютной трезвости: почему актер не употребляет алкоголь

Энтони Хопкинс. Фото из открытых источников

В канун своего 87-го дня рождения легендарный британский актер Энтони Хопкинс отметил 49 лет жизни без алкоголя. Обладатель премии "Оскар" поделился историей о своем пути к трезвости и вдохновил тех, кто борется с алкогольной зависимостью.

Энтони Хопкинс опубликовал в Instagram видеообращение, в котором заявил, что почти пять десятилетий не употребляет алкоголь. По его словам, причиной этого стали проблемы, которые он заметил из-за выпивки, в том числе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Сегодня 49 лет назад я решил остановиться. Раньше мне было так весело. Но потом я понял, что у меня большая беда, потому что я ничего не помнил и управлял автомобилем полностью пьян", — сказал Хопкинс и объяснил, что это был поворотный момент в жизни — "С тех пор я трезв. За эти 49 лет я получил больше удовольствия, чем когда-либо".

Энтони Хопкинс в своем обращении призвал тех, кто сталкивается с алкогольной зависимостью, не бояться искать помощи. По словам актера, благодаря трезвости он прожил "неожиданно долгую жизнь".

"Если у вас проблема с выпивкой, то есть помощь. Это не страшная сделка… Получите помощь. Одного я не сознавал, я не был уникальным. Вокруг тысячи таких, как я. Во всяком случае, я отрезвил и это звучит скучно, но я прожил чудесную жизнь", — сказал актер.

Хопкинс завершил свое послание словами: "С Новым годом!" и прислал поцелуй своим поклонникам.

Его обращение прозвучало в канун Нового года — праздник, который часто ассоциируется с чрезмерным употреблением алкоголя. Однако Новый год, это также время, когда многие пересматривают свои привычки и образ жизни.

Энтони Хопкинс – это легендарный валлийский актер, завоевавший сердца миллионов зрителей своими яркими ролями. Известен своим глубоким баритоном и способностью воплощать самых разных персонажей, от психопатов до исторических деятелей. Хопкинс получил мировое признание благодаря роли Ганнибала Лектора в фильме "Молчание ягнят", за которую был награжден премией "Оскар". 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Дональд Трамп не употребляет алкоголь и какая личная трагедия стоит за этим.

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