Энтони Хопкинс отметил 49 лет абсолютной трезвости: почему актер не употребляет алкоголь

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Slava Kot
Энтони Хопкинс. Фото из открытых источников
В канун своего 87-го дня рождения легендарный британский актер Энтони Хопкинс отметил 49 лет жизни без алкоголя. Обладатель премии "Оскар" поделился историей о своем пути к трезвости и вдохновил тех, кто борется с алкогольной зависимостью.
Энтони Хопкинс опубликовал в Instagram видеообращение, в котором заявил, что почти пять десятилетий не употребляет алкоголь. По его словам, причиной этого стали проблемы, которые он заметил из-за выпивки, в том числе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Энтони Хопкинс в своем обращении призвал тех, кто сталкивается с алкогольной зависимостью, не бояться искать помощи. По словам актера, благодаря трезвости он прожил "неожиданно долгую жизнь".
Хопкинс завершил свое послание словами: "С Новым годом!" и прислал поцелуй своим поклонникам.
Его обращение прозвучало в канун Нового года — праздник, который часто ассоциируется с чрезмерным употреблением алкоголя. Однако Новый год, это также время, когда многие пересматривают свои привычки и образ жизни.
Энтони Хопкинс – это легендарный валлийский актер, завоевавший сердца миллионов зрителей своими яркими ролями. Известен своим глубоким баритоном и способностью воплощать самых разных персонажей, от психопатов до исторических деятелей. Хопкинс получил мировое признание благодаря роли Ганнибала Лектора в фильме "Молчание ягнят", за которую был награжден премией "Оскар".
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