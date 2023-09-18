Эрдоган поставил Илона Маска в неловкое положение одним вопросом



















Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с американским бизнесменом Илоном Маском. Во время встречи политик задал Маску неудобный вопрос о его личной жизни.



Эрдоган спросил Илона Маска о его жене Grimes. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган прилетел в Нью-Йорк, где 19 августа начнется сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Эрдоган разместился в Турецком доме, куда пригласил Илона Маска. На разговор с президентом Турции американский бизнесмен взял также своего сына Лил Икса (Lil X).

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Во время встречи Эрдоган откровенно спросил бизнесмена, где находится его жена, если Маск должен следить за ребенком.

"Она в Сан-Франциско. Сейчас мы разведены. Поэтому я забочусь о сыне", — сказал Илон Маск.

Помимо личных вопросов, Эрдоган также пообщался с Маском по поводу возможного строительства фабрики Tesla в Турции. Американский бизнесмен положительно откликнулся на такую просьбу, отметив, что его компания уже работает со многими турецкими поставщиками, поэтому Турция является одним из наиболее вероятных направлений.

Посмотреть видео с вопросом Реджепа Эрдогана по поводу жены Илона Маска можно ниже:

Напомним, что Илон Маск начал свои отношения с американской певицей Клер Буше, более известной под псевдонимом Grimes в 2018 году. Пара провстречалась несколько лет и расходилась в 2021 и 2022 году. В сентябре стало известно, что Grimes родила еще одного ребенка от Илона Маску. Таким образом у пары трое общих детей.



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