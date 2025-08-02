Еще один актер и звезда украинских сериалов перешел на сторону россиян

Бывший украинский актер Даниил Черкасс, получивший известность благодаря сериалу "Школа", сейчас снимается в кино страны-агрессора. Как стало известно из соцсетей, он сыграл главную роль в российском фильме, премьера которого запланирована на 2026 год.

Даниил Черкасс (фото из открытых источников)

Ранее Черкасс публично осуждал преступления российских военных, в частности рассказывал об уничтоженном доме в Гостомеле, где жила его семья. В 2023 году он даже извинялся перед подписчиками за использование русского языка. Впрочем, все эти сообщения он впоследствии удалил.

На странице Роскино в Instagram Даниил появился вместе с российской актрисой Вероникой Журавлевой, вероятно, партнершей по съемочной площадке.

Даниил Черкас родом из Северодонецка. В 2016 году переехал в Киев, где активно снимался в сериалах и получил популярность у TikTok и Instagram. Во время полномасштабной войны некоторое время проживал в Великобритании. В соцсетях обратили внимание, что в его команде есть российский менеджер.

Несмотря на публичную проукраинскую позицию в прошлом, Черкас фактически перешел на сторону государства-агрессора, что вызвало шквал возмущения среди украинских пользователей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Татьяна Денисова, известная хореографиня и бывшая судья украинского шоу "Танцуют все", окончательно отвернулась от своей страны, переехав работать в Россию. Она продолжает вести программы на российском телевидении, несмотря на то, что ее внешний вид изменился до неузнаваемости.

Однако ее бывший муж, певец Александр Кривошапко, рассказывал, что ранее Денисова отрицательно говорила о российской столице. Она называла Москву "городом наркоманов, проституток и представителей ЛГБТ-сообщества". Кривошапко иронически заметил: "Мне очень досадно, что человек, позиционирующий себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно".



