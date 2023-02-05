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Еще один российский певец заявил о готовности идти на войну и убивать украинцев

Газманов заявил, что он поедет на войну, если ему родина прикажет

сегодня, 23:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский певец, поддержавший войну Путина в Украине, заявил, что готов ехать на войну в Украину, если этого потребует от него его страна. Но сегодня, по его словам, он полезен тем, что поет и выступает для оккупантов. Такое заявление музыкант сделал в программе "Жизнь и судьба".

Еще один российский певец заявил о готовности идти на войну и убивать украинцев

Олег Газманов (фото из открытых источников)

"Мне 71 год. Если родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни", — заявил Газманов.


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Кроме того, Газманов отреагировал на санкции, которые против него ввели в разных странах мира. Газманов похвастался, что российский люд продолжает его обожать и готов ходить на его концерты. Но "марионеточное правительство" его не пускает.

"Счетов у меня там, слава Богу, нет, но две квартиры арестованы. Даже если бы у меня была вилла за границей, я бы делал то, что делаю. Чем выше давление, тем крепче бетон", — сказал Олег Газманов.

Известно, что Газманову запретили въезд в Литву, Эстонию и Латвию. А в Украине его вообще суд заочно арестовал по подозрению в посягательстве на территориальную целостность нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что путиниста Газманова призвали осудить войну в Украине . Популярный российский артист Олег Газманов улетел в Дубай, чтобы выступить на корпоративе. Однако веселье закончилось не совсем хорошо для певца – к нему подошли мужчины и попросили осудить войну в Украине. При этом сам Газманов, поддерживающий российского диктатора Путина и полномасштабное вторжение в Украину, решил не продолжать этот разговор, несмотря на то, что гости корпоратива пытались отобрать у артиста микрофон, пока тот не скажет, что он против войны. Газманов решил не обострять конфликт и попросил незнакомцев дать ему нормально отдохнуть.



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