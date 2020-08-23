Еще одна украинская знаменитость стала жертвой пандемии

Известная участница телешоу и ведущая нескольких сезонов программы "Ревизор" Ольга Фреймут призналась, что находится на домашнем лечении от вируса COVID-19. Об этом знаменитость написала у себя в Instagram.

Так, по словам Ольги, сейчас она находится на самоизоляции, а когда впервые услышала от врачей о своем диагнозе, немедленно поставила в известность всех своих близких и друзей.

"Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всех контактных лиц. Все проекты и работу пока остановила", - указала в сообщении Фреймут.

Кроме того она поблагодарила своих подписчиков и ценителей ее таланта за теплые слова поддержки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья народного депутата и главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко сообщила, что она заразилась коронавирусом.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится украинский политик и где она проходит лечение. Сообщается лишь, что коронавирусной инфекцией также заразилась 40-летняя дочь политика Евгения и ее супруг Артур Чечеткин.



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