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"Это безумие!": Билл Гейтс набросился с критикой на Илона Маска

Илон Маск попал под критику Билла Гейтса из-за вмешательства в политику других стран.

сегодня, 14:14
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Автор:
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Slava Kot

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс отреагировал на поведение самого богатого человека мира и генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, начавшего активно критиковать иностранных лидеров. Гейтс назвал вмешательство Маска в политику других стран "настоящим безумием".

"Это безумие!": Билл Гейтс набросился с критикой на Илона Маска

Илон Маск и Билл Гейтс. Фото: Reuters

Билл Гейтс в интервью для The Sunday прокомментировал свою позицию по поводу деятельности Илона Маска. По его мнению, существуют определенные правила, не предполагающие вмешательства в выборы и политику.

"Это действительно безумие, что он может дестабилизировать политическую ситуацию в странах… Трудно понять, почему кто-то, кто имеет автомобильный завод и в Китае, и в Германии, чей ракетный бизнес чрезвычайно зависит от отношений с суверенными государствами и кто занят сокращением 2 триллионов долларов государственных расходов США и управлением пятью компаниями, одержимым этими историями", — сказал Гейтс.

Особую критику Гейтс указал на поведение Маска, унижающего демократически избранных лидеров и поддерживающего ультраправые партии. По словам Гейтса, для Маска Найджел Фараж оказался недостаточно прав, несмотря на то, что этот британский политик основал партию Brexit, поддерживающую скорый выход Британии из Европейского Союза. Миллиардер назвал "сумасшедшим дерьмом", что Маск поддерживает правую партию AfD в Германии, на митинге которой он недавно выступил.

"Мы все можем переборщить… Если кто-то суперумный, а он им есть, но им следует подумать, как они могут помочь. Но это популистское шевеление", — добавил Гейтс.

По словам Билла Гейтса, он не будет указывать людям, за какую партию они должны голосовать, однако будет поддерживать решения стран, собирающихся финансировать разработку вакцин и другие гуманитарные программы. По словам Гейтса, граждане этих стран должны гордиться такими шагами правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илону Маску в Белом доме указали на его место.

Также "Комментарии" писали, что Билл Гейтс впервые финансово поддержал кандидата в президенты США.



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Источник: https://www.thetimes.com/life-style/celebrity/article/bill-gates-interview-new-book-memoir-wh766b9bs
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