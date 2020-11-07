«Это убило меня надолго»: певица МакSим шокировала личной историей

37-летняя популярная артистка МакSим, которая в феврале 2020 года заявила о том, что берет паузу в карьере, впервые рассказала о том, что потеряла ребенка и лечилась от алкогольной зависимости. Своими откровениями певица поделилась в программе "Судьба человека" на YouTube-канале.

МакSим / РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артистка воспитывает двух дочерей от предыдущих браков, и когда младшей было два года, она забеременела в третий раз. Для МакSим это было радостной неожиданностью, потому что в тот момент у нее были проблемы со здоровьем, она весила 39 килограмм и у нее в жизни было много стрессовых ситуаций. И, к сожалению, ребенок не выжил.

"Организм дал сбой, очень серьезный. Я постоянно лежала на сохранении…на большом сроке не удалось выносить ребенка и это то, что меня убило в тот момент. И надолго", — призналась певица.

После этой истории, артистке было не легко, она не могла сконцентрироваться на работе и продолжать свою деятельность. И свою боль, вызванную потерей ребенка и страшной аварией, в которую МакSим попала в 2019 году, она стала заглушать алкоголем.

"Я познакомилась с алкоголем. Прямо плотно. Мой организм не был готов к такому состоянию, я дважды побывала в реанимации…Я этим спасалась, потому что обезболивающие не помогали", — отметила знаменитость.

Мужчина, с которым сейчас встречается звезда, и дети помогли ей справиться с этой проблемой. В данный момент МакSим планирует вернуться к прежней деятельности и уже презентовала новую песню под названием "Забываю".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица МакSим шокировала поклонником "нездоровым" внешним видом.

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