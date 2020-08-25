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Ева Лонгория в купальнике показала гибкость своего тела

Ева Лонгория любит демонстрировать свою красивую фигуру

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

"Отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория давно пропагандирует на своей страничке в Instagram правильное питание и любовь к спорту. Актриса следит за своей фигурой, поэтому регулярно занимается йогой, пилатесом и другими активностями. Недавно звезда поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует в купальнике, демонстрируя гибкость своего тела.

Ева Лонгория в купальнике показала гибкость своего тела

Знаменитость опубликовала живописную фотографию, сделанную на фоне скалы. 45-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" стоит на песке, в розовом купальнике и выполняет асану из йоги. Упражнение довольно сложное, поэтому требует определенной физической подготовки и гибкости. Свой кадр Ева подписала так: "Начинаем неделю в состоянии ума дзен".

К слову, меньше чем за сутки пост актрисы собрал 87 тысяч лайков и восторженные комментарии  поклонников. 


Напомним, что в июне 2018 года Ева Лонгория родила первенца - сына Сантьяго. И с помощью активного образа жизни и правильного питания сумела в короткий период вернуть свое тело в форму. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ева Лонгория поделилась трогательным видео с годовалым сыном.


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