Фанаты в восторге: слухи про Макса Барских и российскую певицу подтвердились

30-летний популярный артист Макс Барских, который в октябре 2020 года запустил собственную линию одежды, подтвердил слухи о совместном дуэте с известной российской исполнительницей Zivert. Фанаты от такой новости пришли в восторг.

Макс Барских (фото из открытых источников)

Украинский певец подтвердил догадки своих поклонников о том, что готовит выпустить новый трек совместно с Zivert. Недавно на своей странице в Instagram он опубликовал короткий ролик, в котором показано, как проходит их командная работа. Артисты записывают голос, перебирают тонны сэмплов, ищут подходящее настроение.

Певица также на своей страничке в социальной сети заинтриговала поклонников совместной работой с Барских, отметив, что они давно задумались о творческом союзе, но пришли к этому спустя некоторое время, перебрав кучу задумок.

"Мы очень долго искали ту самую песню, звучание и смысл, которые могли бы объединить поклонников нашей музыки", — написал Макс Барских.

К слову, точная дата премьера их BESTSELLE пока неизвестна.

Поклонники в восторге от такой новости: "Два самых лучших исполнителя на данный момент", "Только песни Макса и Зиверт могу слушать без остановки", "Ждем трек. Уже качает", "Два самых ярких и талантливых артиста", "Ох, чувствую, будет бомба", — пишут фолловеры.

Напомним, что в январе 2020 года украинский исполнитель Макс Барских признался, что перестал искать любовь и верит, что она нагрянет неожиданно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассказала, как относится к певцу Максу Барских.

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