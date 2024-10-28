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"Финансирование ВСУ": в России взялись за братьев Меладзе и хотят наказать

В РФ "взялись" за братьев Меладзе

сегодня, 23:35
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Лиля Воробьева

  Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России Виталий Бородин заявил о намерении проверить братьев Константина и Валерия Меладзе на возможное финансирование Вооруженных Сил Украины. В частности, Бородин отметил, что Константин Меладзе не высказывал четкую позицию по вторжению России в Украину и продолжает зарабатывать на российском рынке, находясь за рубежом.

"Финансирование ВСУ": в России взялись за братьев Меладзе и хотят наказать

Братья Меладзе (фото из открытых источников)

"Бизнес Константина Меладзе обязательно попросим проверить. Нужно узнать, как он отчитывается перед налоговой. Если выяснится, что есть какие-то нарушения, вывод средств за границу, то нужно проверять его на финансирование ВСУ. То, что они покинули страну, отвернулись" от нее, но продолжают зарабатывать, — это настоящий плевок обществу.

Также он обратил внимание на инцидент, когда Валерий Меладзе на корпоративном мероприятии в Дубае поддержал украинский лозунг "Слава Украине". По мнению Бородина, эта ситуация нуждается в жестких мерах, поскольку певцы, по его мнению, покинули страну, но при этом продолжают зарабатывать на российских зрителях. Он призвал внести их в стоп-лист и отслеживать их деятельность, отметив, что в настоящее время в шоу-бизнесе с братьями уже практически не сотрудничают.

"После этого не было никаких извинений. Нужно их обоих ставить в стоп-лист, мы наблюдаем их деятельность, и, в принципе, с братьями уже никто не сотрудничает в шоу-бизнесе", — сказал глава ФПБК РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Пугачевой и Орбакайте хотят забрать имущество у РФ . Российская певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте активно занимаются продажей своей недвижимости в России после того, как покинули страну в 2022 году и переехали жить за границу.



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Источник: https://news.ru/show-business/borodin-prizval-proverit-meladze-na-finansirovanie-vsu/
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