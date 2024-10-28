"Финансирование ВСУ": в России взялись за братьев Меладзе и хотят наказать

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России Виталий Бородин заявил о намерении проверить братьев Константина и Валерия Меладзе на возможное финансирование Вооруженных Сил Украины. В частности, Бородин отметил, что Константин Меладзе не высказывал четкую позицию по вторжению России в Украину и продолжает зарабатывать на российском рынке, находясь за рубежом.

Братья Меладзе (фото из открытых источников)

"Бизнес Константина Меладзе обязательно попросим проверить. Нужно узнать, как он отчитывается перед налоговой. Если выяснится, что есть какие-то нарушения, вывод средств за границу, то нужно проверять его на финансирование ВСУ. То, что они покинули страну, отвернулись" от нее, но продолжают зарабатывать, — это настоящий плевок обществу.

Также он обратил внимание на инцидент, когда Валерий Меладзе на корпоративном мероприятии в Дубае поддержал украинский лозунг "Слава Украине". По мнению Бородина, эта ситуация нуждается в жестких мерах, поскольку певцы, по его мнению, покинули страну, но при этом продолжают зарабатывать на российских зрителях. Он призвал внести их в стоп-лист и отслеживать их деятельность, отметив, что в настоящее время в шоу-бизнесе с братьями уже практически не сотрудничают.

"После этого не было никаких извинений. Нужно их обоих ставить в стоп-лист, мы наблюдаем их деятельность, и, в принципе, с братьями уже никто не сотрудничает в шоу-бизнесе", — сказал глава ФПБК РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Пугачевой и Орбакайте хотят забрать имущество у РФ . Российская певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте активно занимаются продажей своей недвижимости в России после того, как покинули страну в 2022 году и переехали жить за границу.