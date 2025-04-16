Галкин ошеломил фото Пугачевой и детей: как выглядит Примадонна

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал новые фотографии Аллы Борисовны и детей – Лизы и Гарри. Фото Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.

Галкин и Пугачева. Фото из открытых источников

На фото Алла Борисовна вместе с дочкой Лизой позируют перед изысканным столом. Сам Галкин разместил фото вместе с сыном. "Свежие фотки по просьбе подписчиков" — подписал фотографии Галкин.









Под постом поклонники оставили немало добрых и теплых пожеланий. Среди которых много на украинском языке. И неудивительно, ведь Галкин резко осуждает войну России против Украины и поддерживает украинцев.

Российский юморист разместил еще одно фото Пугачевой и подписал его "в греческом танце".









Галкин не отметил, когда было сделано фото, предположительно накануне — в День рождения Аллы Борисовны. 15 апреля российский юморист опубликовал фото вместе с женой и подписал коротко "С днем ​​рождения, любимая!". Сама исполнительница уже ответила мужу: "Ты лучший! Люблю".

К поздравлениям Аллы Пугачевой присоединились поклонники. Под постом Максима Галкина пользователи адресовали певице немало приятных слов. Кроме того, многие пользователи были просто ошеломлены, что исполнительница в 76 лет выглядит очень молодо.

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева в 2022 году покинули Россию и уехали за границу. Три года они выступают против войны и осуждают действия Путина. Проукраинской позицией юмориста признали "иноагентом" в России. Пока возвращаться в страну-агрессорку супруги не планируют.

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