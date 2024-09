Гитарист группы Queen пережил инсульт: как чувствует себя музыкант сейчас

77-летний гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал, что пережил инсульт, временно лишивший его возможности играть на гитаре. В своем Instagram Мэй поделился подробностями о своем состоянии здоровья, отметив, что сейчас ему гораздо лучше, и он снова может заниматься музыкой.

Брайан Мэй рассказал об инсульте и своем состоянии здоровья

Музыкант признался, что инсульт был для него неожиданным ударом.

"Я здесь, чтобы сообщить вам, прежде всего, хорошие новости. Я думаю, хорошая новость заключается в том, что я могу играть на гитаре после событий последних нескольких дней. Они назвали это инсультом, и вдруг, как гром среди ясного неба, я потерял контроль над рукой, поэтому было немного страшно", – отметил гитарист.

В настоящее время Брайан Мэй чувствует себя лучше, но его повседневная жизнь претерпела серьезные изменения. Врачи посоветовали ему избегать стрессовых ситуаций и соблюдать спокойный режим. Музыкант рассказал, что ему запрещено водить автомобиль, путешествовать на самолете и даже повышать частоту сердечных сокращений.

"Я под домашним арестом, мне нельзя выходить на улицу, нельзя водить машину, нельзя садиться в самолет, нельзя повышать частоту сердечных сокращений, нельзя, чтобы надо мной пролетали самолеты, вызывающие у меня стресс. Но я в порядке ", – заверил музыкант.

Брайан Мэй — один из основателей культовой группы Queen, ставший одним из самых успешных рок-коллективов в истории музыки. Он является автором многих легендарных песен, таких как "We Will Rock You", "The Show Must Go On" и "Who Wants to Live Forever". Кроме музыкальной карьеры, Мэй известен своей активной общественной позицией как защитник прав животных.