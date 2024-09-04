Гитарист группы Queen пережил инсульт: как чувствует себя музыкант сейчас

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Черновалова Кристина
77-летний гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал, что пережил инсульт, временно лишивший его возможности играть на гитаре. В своем Instagram Мэй поделился подробностями о своем состоянии здоровья, отметив, что сейчас ему гораздо лучше, и он снова может заниматься музыкой.
Брайан Мэй рассказал об инсульте и своем состоянии здоровья
Музыкант признался, что инсульт был для него неожиданным ударом.
В настоящее время Брайан Мэй чувствует себя лучше, но его повседневная жизнь претерпела серьезные изменения. Врачи посоветовали ему избегать стрессовых ситуаций и соблюдать спокойный режим. Музыкант рассказал, что ему запрещено водить автомобиль, путешествовать на самолете и даже повышать частоту сердечных сокращений.
Брайан Мэй — один из основателей культовой группы Queen, ставший одним из самых успешных рок-коллективов в истории музыки. Он является автором многих легендарных песен, таких как "We Will Rock You", "The Show Must Go On" и "Who Wants to Live Forever". Кроме музыкальной карьеры, Мэй известен своей активной общественной позицией как защитник прав животных.
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