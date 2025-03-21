Главной звезде сериала "Последние из нас" случайно поставили диагноз аутизм на съемочной площадке

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Slava Kot
Британская актриса Белла Рэмси, известная по ролям в сериалах "Игра престолов" и "Последние из нас", призналась, что во время съемок последнего в 2023 году узнала свой диагноз – аутизм.
Белла Рамзи случайно узнала свой аутизм. Фото из открытых источников
В интервью Vogue 21-летняя Белла Рэмси рассказала, что во время съемок первого сезона "Последние из нас" один из членов съемочной группы предположил, что у нее может быть аутизм. Мужчина, у которого есть дочь с расстройствами аутистического спектра, увидел у Беллы знакомые черты. Это заставило актрису обратиться к специалистам, который подтвердили диагноз.
Диагноз стал для актрисы не столько шоком, сколько объяснением многих переживаний с детства. Она рассказала, что всегда чувствовала себя "не такой", не могла найти общий язык со сверстниками и часто думала, что она "урод".
Белла Рамзи в сериале "Последний из нас"
Однако понимание своей нейродивергенции (виды когнитивных функций, которые не считаются типичными и отклоняются от нормы) помогло Белле лучше адаптироваться к окружающему миру. Она научилась общаться, наблюдая за другими, и даже нашла в этом преимущество для актерской игры.
Белла Рэмси уже не в первый раз публично говорит о важных личных вопросах. В 2023 году актриса рассказала, что идентифицирует себя как небинарную персону.
Премьера второго сезона сериала "Последние из нас" состоится 13 апреля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых ожидаемых сериалах 2025 года.
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