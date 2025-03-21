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Главной звезде сериала "Последние из нас" случайно поставили диагноз аутизм на съемочной площадке

Белла Рамзи, которая играет Элли в сериале "Последние из нас", узнала об своем аутизме.

сегодня, 12:35
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Slava Kot

Британская актриса Белла Рэмси, известная по ролям в сериалах "Игра престолов" и "Последние из нас", призналась, что во время съемок последнего в 2023 году узнала свой диагноз – аутизм.

Главной звезде сериала "Последние из нас" случайно поставили диагноз аутизм на съемочной площадке

Белла Рамзи случайно узнала свой аутизм. Фото из открытых источников

В интервью Vogue 21-летняя Белла Рэмси рассказала, что во время съемок первого сезона "Последние из нас" один из членов съемочной группы предположил, что у нее может быть аутизм. Мужчина, у которого есть дочь с расстройствами аутистического спектра, увидел у Беллы знакомые черты. Это заставило актрису обратиться к специалистам, который подтвердили диагноз.

"Я раньше немного говорила о нейродивергенции, но почему-то не хотела... Мне казалось, что я не хочу говорить о том, что это такое... Мне поставили диагноз аутизм, когда я снималась в первом сезоне "Последние из нас"", — рассказала Рэмси.

Диагноз стал для актрисы не столько шоком, сколько объяснением многих переживаний с детства. Она рассказала, что всегда чувствовала себя "не такой", не могла найти общий язык со сверстниками и часто думала, что она "урод".

Главной звезде сериала ”Последние из нас” случайно поставили диагноз аутизм на съемочной площадке - фото 2

Белла Рамзи в сериале "Последний из нас"

Однако понимание своей нейродивергенции (виды когнитивных функций, которые не считаются типичными и отклоняются от нормы) помогло Белле лучше адаптироваться к окружающему миру. Она научилась общаться, наблюдая за другими, и даже нашла в этом преимущество для актерской игры.

"Мне пришлось больше учиться общаться и взаимодействовать с окружающими людьми, что помогло мне в моей актерской игре. Диагноз освободил… Он позволяет мне ходить в мире с большей благодарностью к себе, несмотря на то, что я не могу выполнять простые повседневные задания, которые легко даются всем остальным", — подытожила 21-летняя актриса.

Белла Рэмси уже не в первый раз публично говорит о важных личных вопросах. В 2023 году актриса рассказала, что идентифицирует себя как небинарную персону.

Премьера второго сезона сериала "Последние из нас" состоится 13 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых ожидаемых сериалах 2025 года.

Также "Комментарии" писали о том, как определить аутизм на ранних стадиях.



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Источник: https://www.vogue.co.uk/article/bella-ramsey-british-vogue-interview
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